¡Bombazo en la Premier! Víctor Muñoz fichará por el Liverpool

¡Otra noticia bomba en el mercado de fichajes! Víctor Muñoz será jugador del Liverpool la próxima temporada. El futbolista de CA Osasuna se marchará a la Premier League, pero no fichará por el Newcastle como se especulaba, sino que firmará por el conjunto 'red'.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones estaban muy avanzadas entre el Newcastle y el extremo español desde hace días. De hecho, Osasuna estaba por la labor de aceptar algo más de 30 millones de euros por parte de las 'urracas', que necesitaban fichar al sustituto de Anthony Gordon tras su salida al Barça. Sin embargo, el Liverpool se entrometió en las últimas horas en la operación.

La citada información asegura que en Anfield querían dar un golpe sobre la mesa y han llegado ya a un acuerdo verbal con el propio Víctor Muñoz para aclarar los términos económicos de su contrato, que tendrá validez hasta junio del 2032. Una vez conseguido, el club inglés se prepara para abonar su cláusula de rescisión a Osasuna, con beneficio también para el Real Madrid

40 millones de euros

Pagará el Liverpool ni más ni menos que 40 millones de euros por un futbolista que se encuentra en estos momentos concentrado con la selección española, recién recuperado de una lesión y esperando su debut en el Mundial.

No ha querido alargar la operación la entidad 'red' ni esperar a ver cómo se desarrollaba la Copa del Mundo para que ningún otro gigante europeo se metiera en la carrera, por lo que Víctor Muñoz no fichará ni por el FC Barcelona ni por el Real Madrid y se marchará de LaLiga. Eso sí, el talentoso extremo español dejará 20 millones de euros en las arcas de la entidad blanca, que conserva el 50% de sus derechos y una opción de tanteo que, según Fabrizio Romano, no será ejecutada.

Premio para Iraola

Se asegura así el Liverpool el primer gran fichaje para Andoni Iraola, que cogerá las riendas del club tras la marcha de Arne Slot. En Merseyside querían evolucionar el estilo de juego para hacerlo más ofensivo, agresivo y dinámico, por lo que la llegada del exentrenador del Bournemouth encajaba a la perfección.

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Como también encaja el perfil de Víctor Muñoz, que aterrizará en Anfield como el fichaje estrella de un equipo que pierde de cara a la próxima temporada a toda una leyenda como Mohamed Salah.