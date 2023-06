El billete europeo del Girona pasa por El Sadar

El equipo de Míchel disputará la Conference League si gana a Osasuna y el Athletic no derrota al Real Madrid De conseguir la victoria, habrán alcanzado el techo de puntos en Primera División, con un total de 52

El final feliz a una temporada de ensueño. El Girona visita El Sadar(18:30 h, Dazn) para culminar, para poner la guinda, en un curso que lo puede clasificar para Europa y convertirlo en el mejor, en cuanto a la puntuación en la clasificación, de todos los tiempos.

Cuando empezaba a rodar el proyecto para la segunda etapa en Primera División en Montilivi, pocos hubieran imaginado, quizás ni los más optimistas, que el equipo llegaría a la última jornada del campeonato con opciones reales de clasificarse para disputar competición europea por primera vez en su historia. Si los rojiblancos quieren hacer su particular Erasmus, ya saben qué condiciones se tienen que cumplir. La primera, la que depende exclusivamente del equipo, es ganar en el campo de Osasuna. Un primer requisito de altura. Los navarros venden cara la victoria en El Sadar, especialmente después de la parada del Mundial, muy cara. Solo Atlético de Madrid, Villarreal, Real Madrid y Real Sociedad se han marchado con los tres puntos bajo el brazo. Además, los de Arrasate encadenan una excelente racha como locales, con cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Si algún factor motiva al Girona esta temporada son los grandes retos. El equipo de Míchel ha ganado en los campos del Sevilla o el Athletic, que también pugna por la plaza de Conference League.

El otro requisito indispensable para lograr el sueño es un tropiezo del Athletic en el Santiago Bernabéu. Los vascos tienen que perder o empatar contra un Real Madrid que se juega el subcampeonato. Ante esta situación, y viendo que jugar competición europea no es una utopía, Míchel ha exprimido a los jugadores al máximo a lo largo de la semana: "Estoy convencido que sí, que veremos el mejor Girona. Fue culpa mía porque las últimas semanas, preparé el partido de una manera más tranquila, sin tanta presión al jugador en el día a día". El entrenador madrileño añadía: "He pedido mucha implicación y todo el mundo ha hecho buenos entrenamientos. Tengo la conciencia tranquila y el equipo dará la mejor versión".

Si Europa no fuera suficiente aliciente, el Girona podría ser el mejor de siempre en Primera División. Siempre que gane, superaría a la plantilla de la temporada 17/18, la del primer año a primera con Machín, que acabó con 51 puntos.

Para sumar la deseada victoria en Pamplona, Míchel recupera a Iván Martín y Riquelme. Será duda hasta última hora Juanpe, que ha entrado en la convocatoria, pero continúa sin estar recuperado de las molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Son bajas confirmadas para el duelo: Artero, Santi Bueno, Kébé, Toni Villa y Joel Roca.

El rival

El partido también ha generado mucha expectación en la afición local, que puede volver a competición europea y sellar una gran temporada en la cual también han llegado a la final de la Copa del Rey. Jagoba Arrasate no tiene bastante en solo generar ilusión y espera un ambiente espectacular: "No hay entradas. Habrá un recibimiento y esto es lo bonito del fútbol. No nos conformamos solo generando ilusión, sino que queremos rubricarlo con el pase a Europa". Para el trascendental partido, Osasuna podrá disponer de todos los jugadores a excepción de los lesionados de larga duración Nacho Vidal y Darko Brasanac. Los pamploneses son el único equipo que depende de él mismo para hacerse con la codiciada plaza de Conference League.