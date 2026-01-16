LALIGA
Betis - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Betis - Villarreal de LaLiga EA Sports
Betis y Villarreal se enfrentan este sábado 17 de enero en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Villarreal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará a la disputa luego de haber empatado con el Getafe (1-1), perdido ante el Real Madrid (5-1), derrotado al Getafe (4-0) y empatado con el Rayo Vallecano (0-0), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos y +6 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una victoria sobre el Deportivo Alavés (3-1), una victoria sobre el Elche (3-1), una derrota frente al Barcelona (2-0) y una victoria sobre el Getafe (2-0), de manera que están en el puesto número 3 con 41 puntos y +20 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL BETIS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Betis y Villarreal, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL BETIS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- Klopp, el anhelo de Florentino para la crisis más aguda: 'Lo está considerando
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- José Alberto, entrenador del Racing: 'Sin Barça y Madrid, ¿quién irá a Arabia el año que viene?
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- ¡Dro se va del Barça!
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo