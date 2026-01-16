Betis - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Villarreal se enfrentan este sábado 17 de enero en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará a la disputa luego de haber empatado con el Getafe (1-1), perdido ante el Real Madrid (5-1), derrotado al Getafe (4-0) y empatado con el Rayo Vallecano (0-0), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una victoria sobre el Deportivo Alavés (3-1), una victoria sobre el Elche (3-1), una derrota frente al Barcelona (2-0) y una victoria sobre el Getafe (2-0), de manera que están en el puesto número 3 con 41 puntos y +20 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BETIS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Villarreal, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

