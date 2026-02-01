Betis - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Valencia se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Valencia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Deportivo Alavés (2-1), derrotado al Villarreal (2-0), empatado con el Oviedo (1-1) y perdido contra el Real Madrid (5-1), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 32 puntos y +7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron una victoria sobre el Espanyol (3-2), una victoria sobre el Getafe (1-0), un empate con el Elche (1-1) y una derrota frente al Celta de Vigo (4-1), de manera que están en el puesto número 14 con 23 puntos y -11 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BETIS - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Valencia, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 1 de febrero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

