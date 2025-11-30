El Betis tiñe de verdiblanco un derbi con polémica, lanzamiento de objetos y suspensión temporal

Nunca defrauda un derbi entre Sevilla y Betis. Los verdiblancos se llevaron los tres puntos del Sánchez-Pizjuán gracias a los tantos de Fornals y Altimira en el segundo tiempo. Tampoco faltó polémica y tensión, con la suspensión temporal del partido en los minutos finales por el lanzamiento de objetos sobre el terreno de juego.

Un derbi es mucho más que tres puntos... es orgullo, es historia y es el honor de defender tus colores por encima de los del rival. Y la salida de ambos conjuntos al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán fue una toda una demostración de la pasión que se vive en estos partidos, con un bonito mosaico de los sevillistas y unos béticos que nunca dejan solo a su equipo. El ambiente era prácticamente inmejorable en las gradas, ahora tocaba que los jugadores estuvieran a la altura.

Para empezar, la habitual igualdad de estos duelos de máxima tensión se impuso sobre el terreno de juego. Ni Sevilla ni Betis lograban hacerse con el timón del partido, aunque intensidad no faltaba en una auténtica batalla por cada balón. Los duelos físicos eran continuos, con las defensas imponiéndose por delante de los ataques de ambos conjuntos. Tanto sevillistas como béticos se centraban más en evitar encajar un gol que en buscar adelantarse en el marcador.

Pasaban los minutos y era inevitable pensar en las ausencias Antony, Isco y Lo Celso en el Betis o de Rubén Vargas y Adnan Januzaj en el Sevilla. Pero, centrados en los que sí estaban en Nervión, Pablo García se erigía como el más activo para los visitantes, mientras que Peque insistía entre líneas para los hispalenses. En una de las pocas llegadas de la primera mitad, Djibril Sow lo probó con un potente disparo desde fuera del área que se marchó desviado. Y, a falta de pocos minutos para el descanso, llegó las más clara con una carrera de Abde que finalizó con una excelente intervención de Odysseas Vlachodimos bajo palos.

Doble golpe del Betis

Sin cambios en el marcador durante el primer tiempo, el paso por los vestuarios le sentó mejor al equipo sevillista, que entró más decidido a buscar la portería defendida por Álvaro Valles. Peque lo intentó con un remate acrobático, sin embargo, fue el Betis quien golpeó en el partido en los primeros minutos del segundo tiempo. Pablo Fornals robó, eliminó a todos los rivales y remató al primer palo para poner el primer en el electrónico (0-1).

Este tanto desestabilizó momentáneamente al Sevilla, y Pablo García tuvo el segundo en sus botas con un disparo demasiado escorado. Pero, arropado por su gente, el equipo que dirige Matías Almeyda realizó un paso adelante persiguiendo el empate que, además, abrió por completo el partido con más espacios a la espalda. Y cosas del fútbol... el Betis volvió a hacer daño. Quedó suelto un balón dentro del área a la salida de un córner que Altimira envió al fondo de la red con un disparo imparable (0-2).

Manuel Pellegrini habla con el colegiado del encuentro / Jose Manuel Vidal

Suspensión temporal...

Ya en los minutos finales, el Sevilla tiró de honor para intentar meterse en el partido y a punto estuvieron de recortar distancia los hispalenses con un disparo de Akor Adams que salvó Bartra 'in extremis'. Se desesperaba el equipo local y, fruto de esta impotencia, vio tarjeta roja Isaac Romero tras una dura entrada. Y la tensión llegó al máximo nivel con la suspensión del partido por lanzamiento de objetos a dos minutos del final. Tras más de diez minutos 'parados', ambos conjuntos regresaron al terreno de juego y el marcador no se movió más.