Betis - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Sevilla se enfrentan hoy domingo 1 de marzo en La Cartuja en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis y Sevilla y dónde ver el partido en España.

En primer lugar, los dirigidos por Manuel Pellegrini se presentarán al derbi sevillano con tres victorias y un empate recientes, lo cual les ha permitido colocarse en el quinto lugar de la tabla, puesto de clasificación a Europa League, incluso a pesar de las persistentes lesiones de figuras como Amrabat, Isco y Lo Celso.

Asimismo, los verdiblancos han salido triunfadores del derbi en las dos últimas ocasiones que se llevó a cabo, sentando un precedente positivo para recibir a los blanquirrojos de local, quienes sufrirán la baja de su entrenador, Matías Almeyda, tras su expulsión contra el Deportivo Alavés y respectivo cumplimiento de una sanción de siete partidos sin pisar el terreno de juego.

Pese a lo anterior, el Sevilla logró vencer al Getafe en la última jornada, sumando tres puntos providenciales para mantenerse alejado de la lucha por el descenso. Sin embargo, la ausencia de Almeyda, quien podrá volver al banquillo el 22 de abril frente al Levante, será una dura prueba para el cuerpo técnico de los nervionenses.

"Desde ahora en adelante, no hablaré nunca con un árbitro, ni para bien ni para mal. No considero que sea la manera, pero no puedo. Otros por ahí sí, pero yo no. Me pondré un cubrebocas", reflexionó el argentino, destacando el apoyo que le han dado los jugadores ante esta situación. Finalmente, pidió que "todo salga bien, porque este grupo se está dejando el alma por un club que, por el bien del fútbol español, debe ser grande".

HORARIO DEL BETIS - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Sevilla, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 1 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

