Betis - Sevilla en directo: Partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo

Sigue en directo el gran derbi de Sevilla correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS

Antony dos Santos celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 11 de LaLiga que Real Betis y RCD Mallorca disputan este domingo en el estadio de La Cartuja, / José Manuel Vidal / EFE

Sergi Bescós I Lázaro

Última hora y resultado del derbi entre Betis y Sevilla de la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26.

