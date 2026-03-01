Betis - Sevilla en directo: Partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo

En directo
Última hora y resultado del derbi entre Betis y Sevilla de la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26.
Betis (0-0) Sevilla l Min 11
Primera amarilla del partido. Tarjeta para Suazo por una dura entrada sobre Llorente. Buena oportunidad para los locales a balón parado
Betis (0-0) Sevilla l Min 10
Buena jugada entre Fornals y el Cucho por banda derecha que fuerza el primer saque de esquina para el Betis.
Betis (0-0) Sevilla l Min 9
Marc Roca muy participativo y comandando la salida de balón del Betis. Los de Pellegrini teniendo la iniciativa en estos 10 primeros minutos de Derbi.
Betis (0-0) Sevilla l Min 7
Bastantes faltas en este inicio de encuentro. Por el momento sin tarjetas.
Betis (0-0) Sevilla l Min 6
Protesta el Betis una posible tarjeta amarilla para un jugador del Sevilla por para un posible contraataque bético.
Betis (0-0) Sevilla l Min 5
Alexis moviéndose con mucha libertad en ataque. Veremos si afecta a la defensa bética el libre movimiento del chileno.
Betis (0-0) Sevilla l Min 3
Alexis fuerza una falta en tres cuartos de campo del Betis. La colgará el Sevilla.
Betis (0-0) Sevilla l Min 1
Remate fuera del Cucho. Buena acción de Marc Roca y gran pase entre líneas para el delantero bético.
Betis (0-0) Sevilla l Min 1
Primera acción fuerte del partido. Kike Salas hace falta a Antony.
Betis (0-0) Sevilla l Min 0
¡Empiiieeeezaaaa el partido! Balón para los locales
