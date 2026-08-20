Betis - Real Sociedad: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Betis y Real Sociedad se enfrentan hoy viernes 21 de agosto en La Cartuja en el partido de la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Betis - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Manuel Pellegrini finalmente vuelven al terreno de juego en un encuentro oficial luego de una robusta retahíla de amistosos, durante los cuales lograron golear a grandes clubes europeos como el Olympique Lyon (4-0) y el Arsenal (3-1) y tras los que el director técnico chileno experimentó una buena sensación respecto a la plantilla.

"El balance es muy positivo. En las pretemporadas los resultados no son lo más importante pero ganar es un objetivo porque refleja que el equipo está trabajando como uno espera. Faltan un par de semanas. No hay que confiarse en los resultados porque todos estamos a medio camino pero es una pretemporada muy positiva", declaró 'el ingeniero', quien está por comenzar su séptima temporada al frente de la institución verdiblanca.

Por otra parte, la Real Sociedad tuvo una gira de pretemporada con resultados menos óptimos que su contraparte bética, aunando cuatro derrotas al hilo tras un par de conquistas (Wolves y Aston Villa) que dan una sensación irregular a las expectativas para el conjunto de Anoeta de cara al inicio de campaña.

En cualquier caso, los actuales campeones de la Copa del Rey siempre son un club a tener en consideración, y a pesar de que su campaña liguera de la temporada pasada estuvo por debajo de sus marcas usuales, lo cierto es que es la misma razón por la cual anticipar que su nuevo ciclo en LaLiga será más positivo.

HORARIO DEL BETIS - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 21 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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