Betis - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Rayo Vallecano se enfrentan hoy sábado 21 de febrero en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

Aludiendo al encuentro, existe la posibilidad de que Manuel Pellegrini repita la alineación de los dos partidos previos, misma que le permitió al equipo verdiblanco superar al Mallorca y al Atlético de Madrid y que ahora cuenta con el regreso de Cucho Hernández y Chimy Ávila, los cuales han sido convocados al igual que Antony, quien pasó más de un mes de baja.

No obstante, Lo Celso, Ambarabat, Isco y Bellerín continuarán alejados del terreno de juego, pero ello no ha impedido que los béticos mantengan un buen ritmo en la campaña local, encontrándose actualmente en el quinto escaño de la clasificación a cómodos seis puntos de distancia del Espanyol, el principal perseguidor que anhela su puesto de Europa League.

Por su parte, en una situación notablemente adversa, los rayistas se encuentran a tan solo un punto de diferencia de la zona de descenso, incluso a pesar de haber sorprendido al Atlético de Madrid con tres goles la semana pasada.

Entre el Rayo y el Betis, hemos presenciado tres empates consecutivos y, antes de ello, la dominación verdiblanca había sido más notable tras cuatro victorias en seis encuentros. Además, si extendemos el margen de tiempo a considerar, los de Vallecas solo han conseguido una victoria contra los de Sevilla desde 2015, por lo que la inclinación hacia un bando es clara.

HORARIO DEL BETIS - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 21 de febrero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.