El Betis se mofa de Vinicius con el Balón de Oro: "Farei 10x"

Si ha habido una reacción que ha llamado la atención tras el Balón de Oro de Ousmane Dembélé, esa ha sido la del Real Betis. A través de sus redes sociales, el cuadro verdiblanco ha querido felicitar al delantero francés por su premio individual, pero no sin antes acordarse del jugador del Real Madrid parodiando uno de sus momentos más icónicos de estos últimos tiempos.

Una vez entregado el galardón en París a Dembélé, el Betis no tardó mucho en unirse a las felicitaciones al delantero francés como así hiciesen otros clubes alrededor del mundo. A pesar de su intención inicial, lo cierto es que el mensaje del club verdiblanco no pasó desapercibido por su mofa encubierta a Vinicius Jr. a través de su cuenta en inglés de Twitter.

"Admin farei 10x se for preciso. Eles nao estao preparados", fue el escueto mensaje del Betis en redes sociales recordando directamente el post publicado por la estrella brasileña cuando quedó segundo en las votaciones del Balón de Oro de 2024. En esa ocasión, Rodri arrebató el galardón individual al delantero, que decidió no acudir a la gala a modo de protesta por no ser el protagonista de la noche ante la mirada del mundo del fútbol.

La traducción literal del mensaje del Betis, que es una parodia de dicho mensaje, es la siguiente: "Este administrador hará 10 veces si es necesario. No están preparados", escriben recordando la promesa de Vinicius tras quedarse a las puertas del preciado galardón individual. Un año después, el delantero no entra ni siquiera en la lista de los diez mejores jugadores del planeta y su mensaje sigue siendo objeto de burla entre sus principales detractores.