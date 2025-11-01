Betis - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Mallorca se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará a la disputa luego de haber perdido frente al Atlético de Madrid (2-0), empatado con el Villarreal (2-2), derrotado al Espanyol (2-1) y derrotado al Osasuna (2-0), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos y +3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron un empate con el Levante (1-1), una victoria sobre el Sevilla (3-1), una derrota ante el Athletic Club (2-1) y una victoria sobre el Deportivo Alavés (1-0), de manera que están en el puesto número 16 con 9 puntos y 4 en el diferencial de goles.

De igual forma, el Betis se prepara para enfrentarse al Valencia y al Girona en las próximas fechas de la liga, mientras que el Mallorca se topará con el Getafe y el Villarreal.

HORARIO DEL BETIS - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Mallorca, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 2 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER BETIS - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.