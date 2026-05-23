Betis - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Levante se enfrentan hoy sábado 23 de mayo en La Cartuja en el partido de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Levante y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los verdiblancos llegan con la calma de no disputar nada de relevancia, pues hicieron las labores en las jornadas previas y ya han asegurado su presencia en la próxima edición de la Champions League, a la cual no acceden desde la temporada 2005-2006, única en la historia del club.

Más de 20 años después, los béticos vuelven al máximo escenario del fútbol europeo gracias a una gran campaña local, y lo harán de la mano de un Manuel Pellegrini que ha asegurado que seguirá en el banquillo, para la felicidad tanto de la plantilla como de la afición.

"Cada uno puede interpretar como quiera las palabras; pero lo hemos dicho con anterioridad: tenemos un contrato por un año más y del futuro más allá hablaremos en el momento adecuado. Todavía faltan dos partidos más para terminar la temporada y, aunque esté el logro conseguido, debemos terminarla haciendo bien las cosas. Todo el resto de cosas: nombres, posibilidades... de eso se hablará en el momento oportuno", explicó el técnico chileno.

Por su parte, la coyuntura del Levante es completamente opuesta: es uno de los cinco clubes que disputarán su permanencia en LaLiga en la última fecha, y dependen parcialmente de obtener un resultado positivo ante un equipo que no logran vencer desde 2020, aunque podrían lograr la meta si el Girona gana al Elche y el Osasuna puntúa.

No obstante, es innegable el gran rendimiento reciente que los granotes han mostrado en liga ya que vienen de vencer al Osasuna, al Celta de Vigo y al Mallorca consecutivamente, lo cual no solo les ha permitido aún tener oportunidades de mantener la categoría, sino que supone un gran embrión anímico que, quizá, suponga la diferencia vital para los de Luís Castro en esta última contienda.

HORARIO DEL BETIS - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Levante, correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 23 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Levante se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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