Betis - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Getafe se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Getafe y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará a la disputa luego de haber empatado con el Rayo Vallecano (0-0), perdido contra el Barcelona (5-3), derrotado al Sevilla (2-0) y empatado con el Girona (1-1), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 25 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por José Bordalás registraron una derrota frente al Espanyol (1-0), una derrota frente al Villarreal (2-0), una victoria sobre el Elche (1-0) y una derrota frente al Atlético de Madrid (1-0), de manera que están en el puesto número 10 con 20 puntos y -5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BETIS - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Getafe, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 21 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Getafe se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.