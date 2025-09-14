El Betis se deja dos puntos ante el Levante tras un mal inicio que condicionó el partido

109 días tuvo que esperar el Real Betis Balompié para contar nuevamente con Antony Matheus dos Santos, al que tuvo que esperar hasta que el partido entrara en ebullición para que empezara a influir en el juego.

El comienzo de los de Manuel Pellegrini fue cuanto menos preocupante, con dos pérdidas absurdas en salida que condicionaron el duelo en el Ciutat de València con dos goles por errores propios.

Fue Cucho Hernández quien la perdió ante Carlos Álvarez en el primero al querer conducir tras una recuperación. Iván Romero encontró el pase de su compañero tras el robo y definió raso entre las piernas de Álvaro Valles. Era el minuto tres y ya había avisado el Levante justo antes.

No espabiló el conjunto verdiblanco y a los diez minutos del encuentro ya la renta comenzó a ser determinante para complicar la remontada. Etta Eyong fue quien ahondó en la herida de los heliopolitanos en una entrega errónea y débil de Nelson Deossa a Natan, perdiendo el duelo el brasileño y llegando tarde el cafetero a la ayuda. Valentín Gómez se metió bajo palos pero no pudo impedir el 2-0.

Los dos goles en contra cambiaron al Betis, que empezó dubitativo y fue aumentando su superioridad en el juego y encerrando a los de Julián Calero cada vez más. De hecho, Rodrigo Riquelme la tuvo aún con el 1-0 en el electrónico y la estrelló en el larguero.

El Betis se repone a los dos mazazos iniciales

Antony empezó a entrar en juego, a combinar con un buen Héctor Bellerín muy activo en el costado diestro y aportando profundidad y liberando al de Osasco, que en cuanto entró en contacto con el esférico generó superioridades a sus compañeros.

El partido ya era otro cantar y mandaba en él Antony, el Betis y los de Pellegrini. Alejandro Muñiz Ruiz dilató el primero de los verdiblancos cuando el brasileño sirvió desde la esquina y remató a la red Sergi Altimira. Entendió el VAR (Del Cerro Grande), sin el balón en juego -por lo que no puede entrar a revisar- que hubo falta a Junior Firpo cuando lo agarraron previamente a él, anulando el 2-1. Ridícula actuación de un comité en entredicho una vez más por extralimitarse en sus funciones.

Disipadas todas las dudas iniciales, el Betis metió una marcha más sobre el verde del Ciutat de València, consiguiendo antes de marcharse al descanso el gol que lo metiera en el partido. Sergi Altimira se la dio a Cucho Hernández y el nueve de Pereira anotó tras una gran definición al palo largo.

La vuelta de vestuarios fue una continuación de los últimos minutos del Betis en la primera mitad en Orriols, asediando a Ryan y obligando al australiano a intervenir en varias llegadas.

La única modificación la hizo Manuel Pellegrini, que quitó a Nelson Deossa para dar entrada a uno de los jugadores capitales del conjunto verdiblanco como lo es Giovani Lo Celso. El de Rosario empezó a canalizar las acciones ofensivas de los dirigidos por el santiaguino, a entenderse con Antony y a gobernar el encuentro. Salvo algún acercamiento esporádico, los de Julián Calero se centraron en contener los ataques del equipo bético.

Fornals encuentra el empate en un cabezazo

No encontraba el conjunto de las trece barras el empate a pesar de la consecución de las llegadas, con Antony probándolo de cualquier forma sin fortuna. Para los últimos quince minutos entraron Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat dando descanso a Rodrigo Riquelme y Sergi Altimira.

La segunda pausa para la hidratación no cambió el guion del partido y siguió el Betis atacando de forma constante. Dela derribó a Giovani Lo Celso y el propio mediapunta se encargó de sacar la falta, obligando al meta australiano a sacar una mano y mandarla al córner.

Dieron la razón los cambios a Manuel Pellegrini, que gracias a la actividad del extremo de Beni Melal apareció la magia para firmar el 2-2. Pablo Fornals, ya en su posición habitual, se descolgó como hombre libre, condujo, jugó con Abde y este esperó el momento justo para poner un centro templado a la cabeza del castellonense y que este picara a contrapié ante Ryan.

El extenso descuento no se tradujo en ocasiones claras, y el mal inicio con dos goles en diez minutos condicionó en demasía a los de Manuel Pellegrini, que siguen sin conocer la victoria fuera de casa. 6 puntos de 15 y muy poco tiempo que perder.

En una jornada propicia para recortar distancia con los que a priori serán competidores, el Betis se dejó otros dos puntos como en Elche y en Vigo. Sólo valen los tres puntos ante la Real Sociedad, si es que la Champions es un objetivo.