Betis - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Betis y Celta de Vigo se enfrentan hoy domingo 15 de marzo en La Cartuja en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los verdiblancos aún mantienen su posición de clasificación a Europa League, la cual han detentado por numerosas jornadas consecutivas y han logrado defender a pesar de su reciente derrota contra el Getafe y sus empates tanto con el Sevilla como con el Rayo Vallecano.

Llevan tres partidos seguidos sin derrotar al Celta, pues suman dos empates y una derrota desde la última vez que lograron extraerles los tres puntos, y solo están a una derrota más de que el propio conjunto celtista le arrebate el quinto lugar de la clasificación, por lo que se trata de un partido con una interesante apuesta en juego.

Por su lado, los dirigidos por Marco Garcés, a pesar de llegar tras una derrota contra el Real Madrid, venían de vencer al Girona y al Mallorca, manteniendo un gran rendimiento que, incluso, se ha trasladado a su desempeño en la Europa League, donde se encuentran en fase de eliminación directa contra el Olympique Lyon.

Asimismo, el Celta ha logrado dos victorias consecutivas de visitante mientras que el Betis tiene tres partidos al hilo sin ganar de local, dejando como resultado una serie de estadísticas que, aunque mínimamente, apuntan a los de Balaídos como los ligeros aventajados de cara a este específico duelo.

HORARIO DEL BETIS - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Betis y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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