Betis, Celta y Cultural se proclaman campeones de LALIGA GENUINE Moeve

LALIGA GENUINE Moeve puso este domingo el broche de oro a una temporada histórica. Con más de 1.400 jugadores con discapacidad intelectual y 300 integrantes de los cuerpos técnicos, la sede de la RFEF acogió la clausura de la competición. Desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía, se disputaron los últimos 20 partidos del curso, que acabaron de definir a los ganadores de cada uno de los tres grupos, aunque en un torneo como este, todos ganan.

El Real Betis se proclamó campeón deportivo del grupo ‘Respeto’, el Celta Integra Zelnova hizo lo propio en ‘Deportividad’ y la Cultural y Deportiva Leonesa se llevó el título en el grupo ‘Compañerismo’. Todos ellos celebraron brincando de alegría al grito de “campeones, campeones” en las instalaciones de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas tras conseguir un logro que, sin duda, recordarán por mucho tiempo.

Otros tres campeones hubo en el concepto de Fair Play, puesto que LALIGA GENUINE también premia el comportamiento ejemplar hacia el adversario tanto de los jugadores y jugadoras como de los cuerpos técnicos. La Real Sociedad Fundazioa se llevó el galardón en el grupo ‘Respeto’, la Unión Deportiva Ibiza en ‘Compañerismo’ y el Racing de Santander en ‘Deportividad’, reafirmando así el espíritu que define a la competición.

La Cultural Leonesa gana LaLiga Genuine en su primera temporada / CULTURAL

Reconocimiento de todos los equipos

Por su parte, el equipo de la Fundación Barça cerró su participación en la temporada con una victoria frente al Rayo Vallecano. El encuentro dejó además una de las imágenes más emotivas de la jornada, con ambos equipos reunidos sobre el césped y los jugadores azulgranas cantando el “Un día de partit” junto a sus familiares.

El punto y final a esta octava edición del torneo tuvo lugar en los campos 1 y 2 de la Ciudad del Fútbol. Los 50 equipos participantes y sus acompañantes abarrotaron las gradas para despedir la jornada con aplausos y reconocimiento mutuo a todos los campeones, en un ambiente de deportividad y celebración compartida. Una foto final de familia con todos los equipos premiados sirvió como colofón a una jornada inolvidable. Pero, sobre todo, como reflejo de lo que ha sido toda la temporada: una competición donde lo verdaderamente decisivo vuelve a ser el respeto, la inclusión y la convivencia.

Éxito compartido

Quisieron estar presentes en la ceremonia de clausura Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga; Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid y vicepresidente de la RFEF; José María Solana, director global de marca de Moeve; y Carlos Marchena, en calidad de embajador de LaLiga.

Clemente Villaverde agradeció a la RFEF la cesión de los campos de Las Rozas y felicitó a los ganadores: "Mi más cordial enhorabuena a todos y que sigáis luchando para que en próximas ediciones se siga manteniendo esta posibilidad. Chicos y chicas, entrenadores y familias, sois la razón de ser de la competición y, con vuestras conductas y vuestros valores, transmitís a la actividad y generáis un ecosistema que creo que es único en el mundo: el ecosistema de LALIGA GENUINE, en el que la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales", señaló.

Por su parte, Paco Díez puso el foco en los valores de la competición y se dirigió directamente a los jugadores: "No hay que hablar solo de fútbol, sino de valores. Esos valores que vosotros lleváis por bandera, como el compañerismo, la superación y la solidaridad. Nos enseñáis cada día que ganar no es lo más importante. No cambiéis, seguid siendo como sois, porque nos estáis dando un ejemplo", afirmó.

José María Solana, en representación del patrocinador del torneo, quiso agradecer la implicación de todos los participantes: "Gracias por hacernos sentir parte de todo esto. LALIGA GENUINE es mucho más que una familia, es una gran familia. Nos estáis enseñando que todo es posible. Aquí están las auténticas estrellas. Hace un año, en Moeve, decidimos patrocinar LALIGA GENUINE para ayudar, acompañar y hacer posible que algo tan especial fuera más grande, pero en realidad sois vosotros quienes nos habéis patrocinado a nosotros", destacó.

Por último, Marchena, más escueto, dio las gracias a todos los que hicieron posible el torneo: "Sois la esencia del fútbol: compartir, valorar el día a día. Vosotros sois los auténticos cracks. No cambiéis".