Plaga en la enfermería del Betis antes del derbi

El Betis sigue preparando una semana clave con doble compromiso: recibirá al Utrecht el jueves antes de visitar el Sánchez Pizjuán el domingo. En el penúltimo entrenamiento de esta mañana, previo al duelo europeo, han estado ausentes Natan, Lo Celso y Bellerín, además de Pau López, que continúa con su proceso de recuperación.

Aunque en Sevilla ya se respira ambiente de derbi, Pellegrini no pierde de vista el partido del jueves. El Betis se mantiene cerca de los puestos de octavos, mientras que el Utrecht solo ha podido sumar un punto ante el Porto en la última jornada.

Antony, expulsado en el añadido frente al Girona, será una de las piezas más importantes en el césped de La Cartuja. El club quiere recurrir la sanción, pero todo indica que el ex del United se perderá el derbi.

Manuel Pellegrini durante el Betis-Girona / Julio Muñoz / EFE

Las ausencias de esta mañana han generado cierta inquietud en la afición. Bellerín y Lo Celso fueron sustituidos en el descanso ante el Girona. El argentino ha pasado pruebas médicas para determinar el alcance de sus molestias. Natan, por su parte, se ha entrenado al margen del grupo, y su participación en los próximos encuentros también está en duda.

Pellegrini comparecerá mañana en rueda de prensa junto a Amrabat, canterano del Utrecht y una pieza clave para el técnico chileno, que cuenta con él para la titularidad. A cinco días del derbi, la única baja confirmada es la de Antony, mientras se mantienen en el aire las incógnitas sobre el resto de jugadores.