La batalla de los millones: así es el reparto económico por las posiciones de LaLiga

Se suele decir que, para las últimas jornadas ligueras, varios equipos ya "no se juegan nada". Que si el Alavés ya está salvado, que el Sevilla estará tranquilo... pero no solo por títulos, Europa o permanencia viven los clubes. Mucho dinero -millones, de hecho- están en juego para esta jornada 38. Aunque el Barça sea campeón, el Oviedo ya esté en LaLiga Hypermotion para la próxima temporada o el Real Madrid se sepa segundo.

Celta y Getafe aspiran a la última plaza de Europa League, mientras que Getafe, Rayo Vallecano, Valencia e incluso el Espanyol mantienen opciones de acceder a la Conference League. En la parte baja aún quedan dos plazas por decidir entre Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca.

El Barça se enfrenta al Valencia en la jornada 38 de LaLiga EA Sports / EFE

Pero hay otro aspecto fundamental que determinan las posiciones LaLiga: el reparto económico para los 20 clubes. Según establece el reglamento de la competición, un 25% del total de los ingresos televisivos totales se asigna según la posición obtenida en la tabla. Es decir, en plata: cuanto más arriba termina un equipo, mayor es la cantidad económica que recibe.

Tomando como referencia los datos oficiales más recientes publicados por la propia competición, correspondientes a la temporada 2024/25, el reparto total de derechos televisivos alcanzó los 1.292 millones de euros. De esa cifra, aproximadamente 323 millones corresponden al tramo reservado para premiar la clasificación deportiva.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La distribución se realiza mediante porcentajes decrecientes desde el campeón hasta el último clasificado. El Barça, como campeón liguero, percibirá el 17% de ese fondo específico, lo que supone 54,91 millones de euros. El Madrid, segundo clasificado, recibirá el 15%, equivalente a 48,45 millones.

La tercera y la cuarta plaza todavía están pendientes de resolución entre Atlético de Madrid y Villarreal. El equipo que termine tercero ingresaría 41,99 millones de euros, correspondientes al 13% del reparto: ambos se enfrentarán el domingo a las 21.00h, igualados en puntos (69). El cuarto clasificado obtendría, en consecuenta, 35,53 millones, equivalentes al 11%.

Pagos progresivos

Por detrás aparece el Real Betis, que ya tiene asegurada la quinta plaza y cobraría 29,07 millones de euros gracias al 9% asignado a esa posición. La sexta posición, todavía en disputa, está valorada en 22,61 millones de euros. El séptimo puesto otorgará 16,15 millones; el octavo, 11,31 millones; y el noveno, 9,69 millones.

El Espanyol se jugará ante la Real la posibilidad de entrar en Europa / RCDE

A partir de ahí, las cantidades continúan descendiendo progresivamente (ver gráfico), pasando de los 8,88 millones del décimo clasificado a los 810.000 euros del 20º, un Oviedo confirmado como colista. Por tanto, la diferencia entre terminar unas posiciones por encima o por debajo puede resultar decisiva para la planificación económica de muchos clubes.

Así es el reparto de dinero por las posiciones en LaLiga / MARC CREUS

Además, según datos de 'Marca', la fórmula aplicada por LaLiga repartirá el pago de la siguiente manera: el 35% se percibe en la temporada posterior a la clasificación obtenida; el 20% corresponde al segundo año; y el 15% restante se abona en cada una de las tres campañas siguientes.

Esto significa que los clubes no solo ingresan dinero por su posición actual, sino también por sus resultados recientes. El rendimiento deportivo de las últimas temporadas sigue teniendo impacto económico en el presente.

El caso del Barça sirve para entender el funcionamiento del sistema. El conjunto azulgrana recibirá el próximo curso el 35% de los 54,91 millones correspondientes a su título liguero actual. Además, seguirá cobrando porcentajes derivados de sus clasificaciones obtenidas en campañas anteriores.