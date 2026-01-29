Ni Barça, ni Espanyol ni Girona: la perla del Cornellà se va cedido al Granada

Izan González jugará cedido en el Granada hasta final de temporada, aunque su futuro sigue ligado al Cornellà. Pese al interés y las especulaciones sobre un posible nuevo destino una vez acabe la campaña, el propio club ha aclarado en un comunicado que la cesión no incluye acuerdos ocultos ni intervenciones externas, y que el centrocampista de 21 años continuará siendo propiedad de la entidad de la Tercera RFEF.

En los últimos días habían circulado informaciones que apuntaban a que el Girona había abonado la cláusula del jugador de Blanes, lo que significaría que, al finalizar su cesión, pasaría a formar parte del conjunto gerundense. Sin embargo, una vez el Granada oficializó su incorporación, el Cornellà ha aprovechado para desmentir esas versiones y reafirmar que el futuro de Izan no está cerrado más allá de junio.

El Girona tenía "apalabrada" la llegada del centrocampista para verano, aunque no podía firmarle esta temporada al haber jugado ya en tres equipos distintos (Cornellà, Europa y Granada), ya que el reglamento impide inscribirse en cuatro clubes en un mismo curso. Pese a ello, el Cornellà ha negado que exista ningún acuerdo verbal con otro club. Izan ha sido una de las piezas clave para Aday Benítez en el Europa, disputando los 23 partidos como titular y siendo el jugador de campo con más minutos.

Noticias relacionadas

Nacido en el 2004, se formó en las canteras del desaparecido Llagostera y del propio Cornellà. Su trayectoria ha sido un auténtico ascensor desde la temporada 23/24: jugó en l’Escala (Tercera Federación), en el Cornellà (Segunda RFEF), inició la actual en el Europa (Primera RFEF) y la terminará en el Granada, en Segunda División. El futbolista es una 'rara avis' entre los jóvenes talentos del fútbol catalán que se dan a conocer fuera de las grandes canteras, y su evolución muestra que está cada vez más cerca de consolidarse en el fútbol profesional.