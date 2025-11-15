Barça, Andorra, Atlético, Betis... Visita de LaLiga a París para impulsar la innovación en la gestión de infraestructuras

Esta pasada semana, LaLiga celebró en París una nueva edición de su viaje de explotación de infraestructuras con presencia de 30 de los 42 clubes integrantes de la competición de Primera y Segunda División.

El programa, iniciativa liderada por la Oficina de Clubes de LaLiga, ha tenido la presencia de equipos como el FC Barcelona, el FC Andorra, el Real Betis, el Atlético de Madrid, el Athletic Club, el Alavés, el Huesca, el Valencia o el RC Deportivo con el objetivo de compartir conocimiento y explorar nuevos modelos de gestión en grandes recintos deportivos y culturales

Durante tres días, los rerpesentantes de los clubes visitado espacios emblemáticos de París como el Adidas Arena, el Accor Arena, el Stade Jean-Bouin, Roland Garros y el Parque de los Príncipes, donde han podido conocer de primera mano estrategias de explotación y hospitality que integran deporte, cultura y entretenimiento.

“Este viaje ha demostrado, una vez más, que el crecimiento de nuestros clubes pasa por mirar el estadio como un ecosistema vivo, capaz de generar valor todos los días del año. En Francia hemos visto cómo el deporte, la cultura y el turismo conviven en una misma infraestructura, y ese es el camino hacia el que avanza LaLiga", dijo Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de la patronal.

“El modelo francés nos ofrece grandes lecciones sobre cómo optimizar el uso de los recintos, segmentar la oferta de hospitality y conectar mejor con el público internacional. Este intercambio de inteligencia refuerza la posición de los clubes españoles como actores cada vez más sofisticados en la gestión y explotación de sus activos", añadía Milos Nenadovic, Head of Stadium Revenue de LaLiga.

Por su parte, en un comunicado oficial, el FC Andorra ha considerado "especialmente valioso el intercambio de experiencias con otras entidades de LaLiga, así como el conocimiento adquirido sobre modelos que diversifican el uso de los espacios y conectan con nuevos públicos. Este tipo de iniciativas contribuye al desarrollo de instalaciones más modernas, sostenibles y alineadas con el aficionado y el entorno".