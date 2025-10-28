Baena deslumbra y Simeone lo elogia: "Tiene algo diferente"

El Atlético celebró con efusividad la victoria de anoche en el Benito Villamarín, donde se impuso por 0-2 al Betis de Pellegrini. Ambos equipos llegaban con 16 puntos y el triunfo deja a los colchoneros con la cuarta plaza. El equipo de Simeone sigue en clara línea ascendente tras un inicio de liga complicado.

Simeone se mostró satisfecho con el resultado en un duelo exigente, donde un enorme Oblak y el regreso de Giménez fueron claves para mantener la siempre celebrada portería a cero. "El equipo hizo un muy buen primer tiempo, Oblak sacó una buena mano en la primera mitad. No pudimos hacer el tercer gol para estar tranquilos, pero supimos sufrir".

"Hicimos un gran esfuerzo colectivo. Con el Espanyol y Mallorca también hicimos buenos primeros tiempos. La diferencia es que hoy conseguimos goles porque apareció la famosa contundencia. Solo cambiamos jugador por jugador, las posiciones parecidas. Lo hicieron bien, no dieron el golpe final pero hicieron un gran trabajo colectivo".

Gol y reivindicación

Aun así, el gran protagonista de la noche fue Álex Baena. El 'Cholo' ya lo había anticipado en la previa: "Tanto Álex como el resto de chicos están buscando su mejor versión, adaptarse a un club diferente como el Atlético, están poniendo todo su trabajo, e ilusión y compromiso, para dar lo mejor que tiene. No tengo ninguna duda de que es un jugador diferencial, nos hará muy bien a lo largo de estos años en el club".

Y no se equivocó. El '10', que no había tenido un inicio fácil por una lesión muscular y una operación de apendicitis, está recuperando ritmo y sensaciones. Ayer marcó un golazo y el técnico argentino no ocultó su entusiasmo por el regreso de un jugador que apunta a titular y a pieza clave en su esquema: "Tiene algo diferente: transiciones rapidísimas, visión de juego, gol, un gran golpeo... Hay que incitarlo a seguir mejorando, porque le queremos sacar aún más. Tiene mucho más de lo que hemos visto. Trabajaremos para que eleve su nivel".

Los jugadores del Atlético celebran el segundo gol / Julio Muñoz / EFE

El de Roquetas de Mar también dejó ver su alegría: "Muy contento, ojalá sea el primero de muchos". Además, valoró la actuación del equipo y la primera victoria fuera de casa: Últimamente, nos estaba costando mucho conseguir los tres puntos fuera, pero creo que el equipo hizo muy buen partido, defendimos muy bien, atacamos muy bien cuando pudimos. Hay que darle valor a los tres puntos, porque ganar aquí, en Sevilla, es muy difícil".

El ex del Villarreal subrayó la importancia del partido y habló del clásico, dejando claro que el Atlético no piensa solo en clasificarse para la Champions: "Sabíamos que era una final porque el Barça o el Real Madrid se iban a dejar tres puntos, uno de los dos. Es el camino a seguir. Tenemos que intentar conseguir la racha de victorias que se consiguió el año pasado para poder estar ahí arriba".

"Creo que trabajamos bien en los anteriores partidos, también, íbamos a por la victoria, pero no se daba. Es el camino a seguir, el partido éste, hicimos muy buen trabajo. Y a ver si a partir de ahora es un punto de inflexión", añadió.

Baena se estrenó como goleador rojiblanco pero quiere mucho más. El Atlético recibirá al Sevilla el sábado, con la intención de empezar a meter presión a los de arriba. Ahora mismo está a tres puntos del Barça y a ocho del Madrid. También deberá mejorar en Champions, donde solo suma una victoria ante el Frankfurt, y dos derrotas frente Liverpool y Arsenal. El próximo duelo europeo será en casa ante el Union Sant-Gilloise.