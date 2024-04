El bache sin salida en el que se encuentra García Pimienta

Pese a no ser uno de los candidatos al descenso, la situación de la UD Las Palmas no es la ideal. Tras la derrota en casa ante el Sevilla, los de García Pimienta siguen inmersos en un bache del que parece que no hay salida. Los canarios encadenan siete partidos sin sumar los tres puntos y, en los últimos cuatro, no han sumado ningún punto.

Atrás quedan las muestras de buen juego y efectividad. Siete partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas son las últimas cifras de los de García Pimienta. Pese a mantener el estilo de juego que 'enamoró' a la parroquia canaria, el gran problema del equipo es su clara falta de gol. El conjunto grancanario acumula un total de 394 minutos sin marcar. La última ocasión que la afición de la UD Las Palmas pudo celebrar un gol fue en la jornada 27 de LaLiga, con un gol de Munir ante el Getafe (3-3).

Pimienta es consciente de la delicada situación por la que está pasando su equipo y el malestar en el ambiente que reina en su afición. Pese a eso, el técnico barcelonés se muestra tranquilo y afirma que el estilo es innegociable: "Tenemos una personalidad increíble, jugamos bien desde atrás. Con estos chicos hasta el final del mundo.Tenemos que seguir insistiendo y avanzando, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Analizo todos los partidos y el equipo compite para intentar ganarlos", reconoce.

El técnico barcelonés deberá recuperar la mejor versión de sus futbolistas. Jugadores como Kirian Rodríguez, Sergi Cardona o Alberto Moleiro, deberán volver al buen juego que acostumbraron a los suyos durante la primera vuelta de la temporada. De esta manera, sus goleadores también deben ser más efectivos de cara puerta si quieren reencontrarse con los tres puntos y salir del ostracismo en el que se encuentra el equipo actualmente.

Temporada 'finalizada'

Pese a su terrible momento, los de García Pimienta no deberían sufrir para mantener la categoría. Aún restan siete partidos y 21 puntos por disputar y Las Palmas aún tiene 12 puntos de colchón con el Cádiz, que marca la posición de descenso. Pero, tras los pobres números en los últimos encuentros, el sueño europeo que ilusionaba a la parroquia canaria se ha diluido. Un cambio radical en la dinámica del equipo supondría una última esperanza para volver a meterse de lleno en la lucha por un billete a Europa que cada vez es más caro.