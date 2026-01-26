Ayuso, contundente con Martín Presa: "El Rayo se queda en su lugar"

El pasado fin de semana, Martín Presa habló en los micrófonos de DAZN sobre el estadio de Vallecas. El presidente del club rayista expuso su idea de salir del barrio para buscar la sostenibilidad del club. Se trata de una propuesta poco respaldada por la afición y por los jugadores, que solicitan una reforma del estadio actual y, sobre todo, una mejora del césped.

"El Rayo tiene que salir de aquí. Del campo no voy a decir nada, porque es propiedad de la Comunidad de Madrid. El campo estará, pero el Rayo de este campo tiene que salir. Se quedará el campo como el Luis Sitjar si quieren, pero más claro no lo podemos decir: el Rayo o va a un campo con las necesidades del fútbol moderno, porque un campo es un activo y una maquinaria de generar ingresos, o el Rayo, como se quede aquí, muere. Como se quede aquí, el Rayo está condenado a no estar en el fútbol profesional. La decisión del Rayo es firme. Yo vengo a este campo desde niño, le tengo un cariño terrible, pero hay veces que haces lo que tienes que hacer", aseguró.

Presa comparó la situación del Rayo con la de otros equipos de Primera División, como Oviedo o Elche, y recurrió a sus cifras de aforo para recalcar la necesidad de un cambio. «En el fútbol profesional hay 42 equipos en España. No digo en Primera. Lo del Rayo Vallecano es un milagro. Hay dos “equipos milagro”, el Rayo y el Getafe, porque estamos compitiendo con mucha diferencia de capacidades», explicó.

"Vemos los tres equipos que han ascendido este año: el Elche, con 34.000 espectadores; el Oviedo, con 32.000 o 33.000; o el Levante, con 27.000, con zonas VIP y zonas de hospitality… Eso es generación de ingresos. Con mucha menos generación de ingresos, competimos", añadió el presidente rayista.

Ayuso reafirma el plan del Ejecutivo regional

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió de forma clara al presidente del Rayo y confirmó que en el plan del Ejecutivo regional está la propuesta de mantener el estadio en su actual ubicación y acometer una reforma integral, descartando por ahora la construcción de un nuevo recinto.

"El estadio se queda en su lugar. Lo que haremos es reformarlo para su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos. Eso es bueno para el distrito y es una decisión que hemos tomado porque consideramos que es la más adecuada", dijo Ayuso en el Nueva Economía Fórum.

El Rayo juega en Vallecas desde su inauguración el 10 de mayo de 1976, lo que suma casi 50 años a fecha de 2026. Aunque el club fue fundado en 1924, el actual recinto, situado en la calle Payaso Fofó, sustituyó al antiguo campo ubicado en la misma zona.