¡Una auténtica pocilga! Las imágenes que dan la vuelta al mundo del estadio de Vallecas

Tras llevar a cabo una auditoría completa del estadio del Rayo Vallecano, la Comunidad de Madrid ha tenido que tomar una decisión drástica: suspender la concesión al club e intervenir de urgencia en las instalaciones, que no cumplen las garantías mínimas de seguridad, para que el equipo pueda jugar en su campo durante la próxima temporada liguera.

Una resolución adoptada “con pena”, pero de forma obligada después de que el estudio arrojase un resultado “absolutamente sorprendente” y “demoledor”, según ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. “Hemos llegado a un punto de no retorno”, ha lamentado el titular del ramo, que ayer firmó la orden de extinción de la concesión después de que el club no atendiese los sucesivos requerimientos.

Una decisión apoyada en las imágenes que se han filtrado de la situación actual del estadio de Vallecas, que dejan en muy mal lugar el cuidado de las instalaciones.

Situación de los accesos y las zonas exteriores del estadio. / Comunidad de Madrid

Situación de los accesos y las zonas exteriores del estadio. / Comunidad de Madrid

Situación de los accesos y las zonas exteriores del estadio. / Comunidad de Madrid

Situación de los accesos y las zonas exteriores del estadio. / Comunidad de Madrid

estado de la antigua zona de restauracion utilizada como almacen de objetos y basura / Comunidad de Madrid

Lejos de Vallecas por un tiempo

La Consejería ha preparado tres contratos para comenzar inmediatamente las obras. La idea es acceder al estadio este mismo martes, "si nos abren la puerta, que espero que sí”, ha apuntado De Paco. Una vez empiecen, los trabajos se prolongarán durante meses. El consejero no ha podido precisar si serán “dos o seis”, pero se ha comprometido a intentar que sea el menor tiempo posible.

Mientras tanto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que el Rayo Vallecano ya tiene designado otro estadio, aunque no confirmó si es Butarque en Leganés, después de que la Comunidad de Madrid haya suspendido cautelarmente la concesión del estadio de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad.

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"Queda tiempo pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque, no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es", afirmó.