Aubameyang hace revivir la nostalgia en el Barça: "Fueron los mejores meses de mi carrera"

Pierre-Emerick Aubameyang es, sin ningún tipo de dudas, uno de los nombres propios de este inicio de LaLiga EA Sports. El delantero gabonés está demostrando que no ha regresado al campeonato español para pasearse ni para vivir de lo que fue. Todo lo contrario. 'Auba' está empeñado en demostrar que todavía tiene mucho fútbol por ofrecer y que puede ser uno de los grandes protagonistas de la competición.

Lo cierto es que se trata de uno de los fichajes del verano a nivel mundial. El Deportivo de A Coruña se ha hecho con un delantero de primer nivel, con un olfato goleador a la altura de muy pocos y con una energía que parece no tener fin, pese a que los años pasan. El club gallego desembolsó apenas 1,5 millones de euros al Olympique de Marsella para hacerse con sus servicios. Una inversión que, por lo visto hasta ahora, puede acabar siendo una auténtica ganga.

Pierre-Emerick Aubameyang sonríe sobre el césped de La Cerámica. / Fernando Fernandez

Y es que, para los más escépticos y para quienes no se dejan guiar por las sensaciones, basta con fijarse en las cifras que está logrando Aubameyang en el Dépor. El delantero gabonés ha conseguido superar al portero rival en cuatro ocasiones y ha repartido dos asistencias en las cuatro jornadas disputadas de LaLiga EA Sports. Unos números que hablan por sí solos. Impresionante.

La última gran noche de Aubameyang llegó el pasado sábado. El atacante fue el gran protagonista y lideró a los suyos hacia una épica victoria en el campo del Villarreal. El gabonés repartió dos asistencias y, para rematar su actuación, anotó el decisivo tanto que dio la victoria al Deportivo de A Coruña ya en los instantes finales.

El recuerdo en el Barça

Esta actuación estelar volvió a ponerle en el centro de todas las miradas y despertó cierta nostalgia entre muchos culés. Porque no es la primera vez que Aubameyang pisa el campeonato español. Hay que remontarse al mercado de invierno de 2022, cuando un Barça en horas bajas apostó por reforzar su ataque con Pierre-Emerick Aubameyang. Y fue todo un acierto.

Si nos centramos en los números, el internacional gabonés disputó 24 partidos y firmó 13 goles. Pero su paso por el FC Barcelona fue mucho más allá de las simples cifras. Desde su llegada conectó rápidamente con la afición culé, que guarda un excelente recuerdo de su etapa en el conjunto azulgrana. Aubameyang se convirtió en una referencia ofensiva del equipo, pero también se ganó el cariño de los aficionados por su rendimiento, su actitud y su capacidad para aparecer en los momentos importantes.

Aubameyang brilló en su corta etapa en el Barça / X

Sin embargo, su etapa en el Barça fue muy breve. Después de media temporada y un excelente rendimiento, el delantero gabonés puso rumbo al Chelsea apenas unos meses después de su llegada a Barcelona. El conjunto londinense pagó 12 millones de euros por su traspaso, en una operación condicionada por la delicada situación económica del club azulgrana.

Pero el recuerdo agradable no es solo de la afición. La sensación es recíproca, porque Aubameyang tampoco ha ocultado nunca la felicidad y el disfrute que experimentó durante su etapa en el Barça. Sin ir más lejos, en el documental de 'Prime Video Sport France' estrenado en 2023, el delantero aseguró que aquellos fueron los mejores meses de su vida futbolística:

"Mi etapa en el Barça fueron los mejores seis meses de mi carrera. Nunca había disfrutado tanto jugando al fútbol ni yendo a entrenar. Incluso iba a entrenar con el equipo en mis días libres. Fue increíble". Una declaración que refleja hasta qué punto la conexión entre Aubameyang, el vestuario y la afición culé fue mucho más allá de los goles y los resultados.

Un '9' para cualquier equipo

Viendo su rendimiento actual y teniendo en cuenta que el Barça buscó un ‘9’ durante todo el mercado de verano, muchos aficionados culés se preguntan si Aubameyang no habría sido una alternativa perfecta. Una posibilidad que también valoró en su momento el periodista Andrés Onrubia, especialista en fútbol francés, quien en declaraciones a SPORT antes del inicio de LaLiga aseguró que el delantero gabonés "habría dado la talla seguro". "Salvo en el Chelsea, ha rendido en todos los equipos en los que ha estado, incluido el Barça. Será titular en el Dépor", añadió Onrubia.

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Sea como fuere, el tiempo dirá hasta dónde puede llegar este nuevo capítulo de Aubameyang en LaLiga. Lo que parece claro es que el gabonés ha regresado dispuesto a reivindicarse y, de paso, a recordar a los culés por qué dejó tan buen sabor de boca en Barcelona. Su inicio con el Dépor ya invita a pensar que todavía queda Aubameyang para rato...