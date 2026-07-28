Aubameyang, presentado: "Conozco al Dépor desde pequeñito"

Pierre-Emerick Aubameyang está listo para su nueva aventura en España. El delantero gabonés, fichado por el RC Deportivo para las próximas dos temporadas, fue presentado este martes con su nuevo equipo, al que quiere ayudar en su vuelta a Primera División. Viene de anotar 14 goles con el Marsella, cifras que espera aumentar en Riazor, en su segunda etapa en LaLiga tras jugar en 2022 en el Barça.

"Cuando llegó la propuesta, directamente hablé con mi familia y agentes. Les dije que escucharan lo que tenían que decir. Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante. Poder ayudar en la vuelta es un punto importante para mí, me gusta mucho el proyecto", fueron sus primeras palabras durante su presentación.

Aubameyang, que ya disputó sus primeros minutos en el amistoso frente al Real Oviedo hace tres días, aseguró que "jugué una hora muy bien". "Veo muy buenas cosas, tenemos que seguir mejorando; habrá que preguntarle al míster, pero yo personalmente me siento muy bien", añadió.

Preguntado por su rol como veterano, explicó que le "apetece" su nuevo papel: "Ya lo hice en el Marsella y en otros equipos, como en Gabón. Tengo que dar ejemplo, intentaré ayudar a todos y sobre todo a los jóvenes. Lo más importante es lo que pase en el campo, no lo que diga. Y eso se verá en el día a día".

No se marca Aubameyang una cifra de goles, pero espera "que sean muchos": "Diré que voy a hacer goles, también muchas asistencias. Y lo más importante, ganar partidos. Vengo con esas ganas. Números nunca me he marcado en mi cabeza antes de empezar. Ojalá sean muchos. Solo disfruto en el campo. Con mi experiencia puedo leer un poquito más el juego, lo que necesitamos en el campo".

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Regresa el delantero a España, a LaLiga, donde cumplió un sueño desde pequeño al fichar por el FC Barcelona en enero de 2022: "Es muy importante para mí venir aquí. Fue un sueño jugar en España y un objetivo, siempre les dije a mis abuelos que jugaría algún día en España. Volver una segunda vez me encanta, estoy cerca de la familia y tengo un pensamiento en mis abuelos. Estoy orgulloso de estar aquí otra vez".