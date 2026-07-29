Aubameyang ya marca diferencias: primer gol con el Dépor

Pierre-Emerick Aubameyang ya ha empezado a justificar la enorme expectación que generó su llegada al Deportivo. El conjunto gallego apostó fuerte por el delantero gabonés para liderar su proyecto y cerró su incorporación procedente del Olympique de Marsella por una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros. El atacante, que firmó hasta 2028, aterrizó en A Coruña como uno de los grandes nombres del nuevo Dépor avalado por una trayectoria que incluye pasos por clubes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Marsella.

Desde su presentación, Aubameyang dejó claro que llega con ambición y con ganas de ser importante. El gabonés no quiso ponerse límites y explicó que su objetivo es ayudar al equipo con goles, asistencias y victorias: “Diré que voy a hacer goles, también muchas asistencias. Y lo más importante, ganar partidos. Vengo con esas ganas”. Además, destacó la experiencia acumulada durante su carrera y su capacidad para interpretar mejor lo que necesita cada partido: “Con mi experiencia puedo leer un poquito más el juego, lo que necesitamos en el campo”.

El primer gol

Esa mentalidad ya se ha trasladado al césped. Aubameyang jugó su segundo partido con la camiseta del Dépor en el amistoso ante el Lugo y no tardó en dejar su sello. Antes del descanso, el delantero gabonés apareció en el momento decisivo: corrió al espacio a la espalda de la defensa lucense y, en el mano a mano, definió con calidad para picar el balón y mandarlo al fondo de la red.

Noticias relacionadas

Tras el paso por vestuarios, Aubameyang fue sustituido, poniendo punto final a su participación en el encuentro. Pero sus minutos sobre el verde no pudieron ser más ilusionantes. Apenas necesitó tiempo de adaptación para demostrar una de sus grandes virtudes como es su capacidad para atacar los espacios y convertir en peligro cualquier desmarque. El Dépor ya disfruta de su nuevo referente ofensivo.