Aubameyang maravilla al Dépor: "Nos ha impactado"

Pierre Emerick Aubameyang está de regreso. A sus 37 años, el ariete gabonés todavía tiene mucho fútbol por dar y el Deportivo, en su regreso a Primera, será quien lo disfrute. 'Auba' ya se ha entrenado con el equipo y sobre su llegada habló Fernando Soriano, director deportivo de la entida de A Coruña.

"No es un fichaje por el nombre, ni mucho menos, lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente. Su actitud, hambre, entrega en cada partido, momentos defensivos… nos ha hecho ver que aunque tiene una edad importante, físicamente para nada se le nota", analizó el exfutbolista del Almería.

"Estamos muy convencidos de que nos aporta mucho de lo que estábamos buscando. No voy a hablar de su calidad, de su prestigio ni de lo que ha hecho porque es innegable", expresó también Soriano sobre la llegada del delantero procedente del Olympique Marsella.

Y no es una cuestión de historia, precisamente. Porque la campaña pasada, el veterano delantero se las arregló para marcar 14 goles en el fútbol francés: diez en Ligue 1, uno más en Copa de Francia y tres en la Champions League. Números de leyenda tiene, pero vigencia también, misma que está dispuesto a demostrar en su vuelta a LaLiga tras los años con el Barça.

Soriano se encargó de puntualizar que no vino para ser un relleno en la plantilla: "Si no hay salidas porque algún club viniera a por un jugador; la zona de ataque con Bil, Zaka y Aubameyang estaría cubierta".

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Sobre Bright Ede, otro de los fichajes del mercado, también habló Soriano, destacando que es "un jugador de una edad joven, pero muy poderoso en el duelo cuando va tanto por arriba como por abajo. Rápido, con mucha capacidad de recuperar ante errores suyos o de sus compañeros, con muy buena conduccion, salida de balón… es un jugador de una edad temprana y tiene que coger experiencia".