Aubameyang ya ilusiona en Riazor: "Se lo había prometido a mis abuelos”

El fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang puede suponer un antes y un después para el RC Deportivo. No todos los días se ficha a uno de los mejores goleadores de la última década, y mucho menos un recién ascendido a LaLiga EA Sports.

Y pese a que algunos dudaban de su incorporación por su edad, 'Auba' ha demostrado a las primeras de cambio que, a sus 37 años, se le siguen cayendo los goles de los bolsillos.

Dos amistosos, 63 minutos en uno (Real Oviedo) y media parte en otro (CD Lugo), bastaron para que el gabonés se estrenara con la camiseta del Dépor con un gol marca de la casa.

Deportivo de la Coruña

Ilusión desmedida

"Estoy muy contento por mi primer gol. Forza Dépor", expresó tras el encuentro en un vídeo difundido por la cuenta oficial del club en redes sociales.

Saben bien en Riazor que su fichaje ha generado una ilusión enorme entre la parroquia deportivista. "Fue el que más guerra dio ante el Lugo" o "Auba hizo la diferencia", fueron algunas de las valoraciones de la prensa coruñesa sobre la actuación de Aubameyang.

"Se lo prometí a mis abuelos"

El propio futbolista, de hecho, ya avisó en la rueda de prensa de su presentación que no venía a A Coruña a pasearse: "Cuando llegó la propuesta, directamente hablé con mi familia y agentes. Les dije que escucharan lo que tenían que decir. Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante".

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No se quedó ahí el ex del FC Barcelona, que regresa a España, a LaLiga, donde cumplió un sueño desde pequeño al fichar por el conjunto azulgrana en enero de 2022: "Es muy importante para mí venir aquí. Fue un sueño jugar en España y un objetivo. Se lo prometí a mis abuelos, que jugaría algún día en España. Volver una segunda vez me encanta, estoy cerca de la familia y tengo un pensamiento en mis abuelos. Estoy orgulloso de estar aquí otra vez".