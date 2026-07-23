Aubameyang ilusiona en su retorno a LaLiga: "Habría dado la talla en el Barça"

El fútbol tiene estas cosas. Sergio Canales volvió a casa para acompañar al Racing en su retorno a Primera División y Pierre-Emerick Aubameyang será el '9' del Deportivo de la Coruña en la máxima categoría del fútbol español. Un movimiento tan sorprendente como ilusionante. El gabonés, con una dilatada experiencia en clubes de élite mundial como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella, firma hasta 2028.

A sus 37 años, se planta en Riazor como uno de los fichajes más llamativos de LaLiga EA Sports. Mostró total predisposición desde un primer momento por fichar por el conjunto coruñés y puso de su parte para que los marselleses aceptasen la propuesta del recién ascendido. Natural de Laval, donde se crió en un entorno que vivía por y para el fútbol, aportará goles y veteranía al equipo de Antonio Hidalgo.

Pierre Emerick Aubameyang, nuevo jugador del Deportivo de A Coruña / RC DEPORTIVO

Su padre, Pierre Aubameyang - apodado Yaya - jugó de central y fue internacional con Gabón. Pasó por las canteras de AS Evry, Niza, Laval y Rouen y, en 1996, con apenas seis años, vivió una breve aventura en Colombia cuando su padre fichó por el Junior de Barranquilla. Allí se familiarizó con el español, un idioma que domina gracias también a su madre, Margarita Crespo, nacida en Ávila.

Extremo en sus inicios por su velocidad, evolucionó hasta convertirse en un delantero centro letal. Su potencia al espacio, sus desmarques, su definición al primer toque y su capacidad de presión lo convirtieron en uno de los atacantes más peligrosos de su generación.

El 'nuevo' Aubameyang

Con el paso de los años, además, ha sabido transformar su manera de interpretar el juego. Entonces, ¿qué Aubameyang podemos esperar en A Coruña? "El Aubameyang de antaño, del Borussia Dortmund, Saint-Étienne o Arsenal, era un delantero que la pedía mucho al pie y cambiaba de ritmo, y el actual es un delantero más maduro. Creo que juega mejor sin balón que con él", analiza a SPORT Andrés Onrubia, especialista en fútbol francés.

Primer entrenamiento de Aubameyang con el Deportivo / Casteleiro

"Esas rupturas aportan mucho al equipo y es un jugador que por esa inteligencia de juego que ha adquirido le permite ser más dañino en las rupturas al espacio", añade. Eso sí, no será la primera vez que Pierre-Emerick Aubameyang juegue en LaLiga EA Sports. Ocupa un lugar privilegiado en el corazón de los culés.

Auba y el Barça

Su paso fue breve, pero exitoso. Aterrizó en el Spotify Camp Nou durante el mercado de invierno de 2022, en un momento marcado por las dificultades económicas de la entidad y la necesidad de reactivar a un equipo que atravesaba una crisis deportiva.

Y su impacto fue inmediato. El atacante disputó 24 partidos, anotó 13 goles y se convirtió en una de las piezas fundamentales de la reacción azulgrana durante la segunda mitad de la temporada. Más allá de los números, el gabonés se ganó rápidamente el cariño de la afición culé gracias a su rendimiento, pero también por su personalidad, carisma y actitud tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Pese a su buen rendimiento y al vínculo que había creado con la afición, el gabonés terminó poniendo rumbo al Chelsea apenas unos meses después. El conjunto londinense pagó 12 millones de euros por su traspaso, una operación motivada principalmente por la delicada situación económica del Barcelona y por el incremento salarial que contemplaba su contrato a partir de esa temporada.

Aubameyang brilló en su corta etapa en el Barça / X

Precisamente, el Barcelona busca '9' tras el adiós de Robert Lewandowski y ante la posible salida de Ferran Torres. Y Onrubia considera que el gabonés es un perfil de delantero que, como suplente, "habría dado la talla seguro". "Salvo en el Chelsea ha rendido en todos los equipos en los que ha estado, incluido el Barça. Será titular en el Dépor", opina.

Tras una exótica aventura en el Al-Qadsiah saudí, Auba regresó el pasado verano al OM con el objetivo de volver a disfrutar de la exigencia del fútbol europeo. ¿Y cómo le ha ido esta temporada? "Ha ido de más a menos porque empezó muy bien, siendo decisivo en Champions, pero también hay que contextualizar que el Marsella fue un polvorín a partir de diciembre - enero. Se fue De Zerbi, cayeron eliminados en Champions y prácticamente la situación fue insostenible".

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Aun así, continúa siendo un delantero muy veloz. Y aporta un dato que debe tenerse en cuenta: "Es el delantero con más velocidad punta de más de 30 años de cinco grandes ligas y el que más rupturas traza a la espalda de la defensa". Sumó más de 2.700 minutos, firmando un balance de 14 goles y 10 asistencias. Unas cifras más que notables para un futbolista de 37 años, que sigue demostrando que el olfato goleador no entiende de edad.