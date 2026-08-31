Aubameyang: el fichaje de un '9' nunca fue tan barato

Pierre-Emerick Aubameyang es el delantero de moda en LaLiga. A los equipos de la zona media-baja de la tabla les suele costar horrores encontrar un goleador, pero el RC Deportivo ha triunfado invirtiendo tan solo millón y medio de euros.

Mientras grandes clubes europeos desembolsan cantidades indecentes de dinero en busca de 'nueves' jóvenes y revalorizables que terminan siendo un fracaso, Aubameyang es la clara prueba de que la edad es solo un número y de que el análisis de una buena o mala operación no puede basarse solo en la capacidad para sacar beneficio económico.

Pocos equipos apuestan por fichajes de 37 años. Mucho menos para la posición de delantero centro titular invirtiendo 1,5 millones de euros. Pero 'mientras marque goles...', debieron pensar en Riazor.

Aubameyang celebra el 2-0 del Deportivo ante el Valencia / Carlos Pardellas

Tras Cristiano, Mbappé, Bellingham y Falcao

Y por el momento el gabonés ya lleva tres en tres jornadas para seguir ampliando unos registros históricos que arrastra desde su etapa en el FC Barcelona. Porque 'Auba' suma 14 goles en sus primeros 21 partidos en LaLiga EA Sports, números solo al alcance de grandes estrellas como Cristiano (18), Bellingham (16), Mbappé (16) y Falcao (15).

Habrá perdido velocidad y algo de físico, pero el olfato goleador sigue a la orden del día. Veintiún minutos tardó en estrenarse con la camiseta del Dépor en partido oficial, en el 1-1 que su equipo cosechó frente al Elche.

Una semana después volvió a mojar de nuevo en el minuto 21 frente al Málaga. Y las grandes sensaciones se confirmaron este domingo frente al Valencia, siendo Aubameyang protagonista absoluto en la primera victoria del Deportivo en su regreso a Primera División.

Aubameyang, delantero del Dépor / RC DEPORTIVO

"Lo tenía en mi cabeza"

"Este verano he trabajado mucho para estar listo, empezar directo. Estoy contento, lo tenía en mi cabeza", desveló el gabonés tras un encuentro en el que también tuvo que emplearse a fondo en tareas defensivas: "Es importante y es un rol que tengo que demostrar porque soy veterano. Tengo que dar ejemplo, es muy importante dar ayudas al equipo".

Visto lo visto en estas tres primeras jornadas, las aspiraciones del conjunto gallego dependerán de si Aubameyang logra mantener el nivel durante toda la temporada. Con el gabonés en forma, no debería tener problemas el cuadro de Antonio Hidalgo para lograr la salvación. Y quién sabe si algo más. Por el momento, el Dépor ilusiona con cinco puntos.