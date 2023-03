El Atlético pone a prueba el resurgir del Valencia

El cuadro che acude al Cívitas Metropolitano para demostrar que su mejoría no es flor de un día La última derrota del cuadro rojiblanco data del 8 de enero, lo que le sitúa como uno de los equipos más en forma del campeonato

Desde aquel tanto de Kluivert que se tradujo en una victoria frente a Osasuna, se respira cierto aire de optimismo entre los valencianistas. El cuadro che ha experimentado un lavado de cara tras la llegada del 'Pipo' Baraja al banquillo, y las dos últimas victorias, ante rivales de la talla de Real Sociedad y el propio Osasuna, han servido para escapar de los puestos de descenso. Ahora, el Cívitas Metropolitano, hogar del enrachado Atlético de Madrid, se presenta como un escenario ideal para demostrar que esta mejoría no es flor de un día.

El cuadro rojiblanco recibe al Valencia como uno de los equipos más en forma del campeonato. Su última derrota en liga data del ya lejano 8 de enero y, una vez aposentados en la 'zona Champions', la posibilidad de que Madrid o Barça pierdan puntos en el Clásico se presenta como una motivación extra para intentar recortar distancias en lo alto de la clasificación.

Con Reinildo como única baja destacada, Simeone tiene la posibilidad de formar con un once muy reconocible en el último partido antes del parón. Se espera que el técnico argentino de entrada a De Paul en el once y vuelva a ceder las llaves de la delantera al tándem formado por Griezmann y Memphis. Situación similar a la de Baraja, que tras la recuperación de Gayà el único pilar de la plantilla no disponible es Cavani. Nico, que ya reapareció contra Osasuna, podría tener la oportunidad de seguir sumando minutos.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Memphis.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Özkacar, Gayà; Musah, Guillamón, Almeida; Castillejo, Duro, Kluivert.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: Cívitas Metropolitano.