Un Atlético sin pólvora recibe a una de sus víctimas favoritas

El Cádiz acude al feudo rojiblanco con la motivación de romper una mala racha que se remonta a 1991 El conjunto rojiblanco llega al partido con Griezmann como única referencia ofensiva tras la sanción de Morata

El Atlético de Madrid afronta esta noche, ante el Cádiz, un partido que históricamente siempre se le ha dado bien. El historial de enfrentamientos directos refleja que la última vez que el conjunto amarillo logró rascar algún punto de su visita al feudo rojiblanco fue el empate a 0 del ya lejano 5 de mayo de 1991. Desde entonces, el Atlético registra once victorias de once posibles en su cara a cara particular ante los amarillos.

Pero las estadísticas están para romperlas, y el presente contexto invita a pensar en la posibilidad de que se pueda producir un desenlace diferente. El Cádiz se ha mostrado como un rival al que cuesta mucho hacer gol en las siete jornadas anteriores, y el Atlético llega mermado en la línea ofensiva.

La sanción de Morata tras ser expulsado ante Osasuna, sumada a la recaída de Memphis y el proceso de recuperación de Correa, que llega muy justo al partido, dejan a Griezmann como única referencia ofensiva, además de los canteranos y algún jugador que, pese a no ser delantero puro, podría actuar como tal.

Este escenario abre la posibilidad de que tanto Lino como Riquelme acompañen a Griezmann en la delantera. El brasileño tiene más experiencia en esta demarcación, pero no está claro que Simeone se arriesgue a apartarlo del carril izquierdo, donde mejor está rindiendo.

Más dudas presenta el once del Cádiz, pues el propio Sergio Gonzalez admitió la posibilidad de rotar debido a la acumulación de partidos.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, Saúl, Riquelme; Griezmann, Lino.

Cádiz: Conan Ledesma; Zaldúa, Meré, Fali, Pires; Navarro, Escalante, Alcaraz, Machís; Chris Ramos, Negredo.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego).

Estadio: Cívitas Metropolitano.