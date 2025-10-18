El Atlético, sin margen de error: necesita ganar a un Osasuna que siempre incomoda

Tras un arranque de temporada muy irregular, el Atlético regresa del parón internacional con la casi obligación de imponerse al Osasuna en el Metropolitano. Finalmente, Simeone podrá contar con todos los internacionales aunque Cardoso, lesionado, y Lenglet sancionado por la expulsión en el último partido contra el Celta, son bajas. Giménez sigue siendo duda, pero en el club quieren ser cautos ante una posible recaída.

Los parones de selecciones suelen traen rotaciones, y esta vez no será la excepción. Se espera un once con movimiento y algunas incógnitas, sobre todo en torno los internacionales argentinos Julián Alvarez, Nico González, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, recién llegados de Estados Unidos y con escaso rodaje bajo las órdenes del Cholo.

Ninguno de ellos se entrenó el jueves, lo que abre la puerta a un ataque renovado. Las opciones son múltiples gracias a la profundidad de plantilla rojiblanca. Raspadori, Griezmann y Sorloth parten como principales alternativas, mientras que Thiago Almada, ya recuperado y con minutos ante el Inter en el amistoso disputado la semana pasada en Libia, podría recuperar la titularidad. También está por ver si Baena entra de inicio.

Julián durante el último partido ante el Celta / Salvador Sas / EFE

Ruggeri apunta a ocupar el lateral izquierdo, aprovechando la sanción de Lenglet, lo que desplazaría a Hancko como central junto a Le Normand. Marcos Llorente completaría la defensa, y Koke y Barrios mantendrían su sitio en el centro del campo.

Una para cada uno

El historial reciente entre Atlético y el Osasuna en liga refleja máxima igualdad, con dos victorias para cada uno en las últimas dos temporadas.

En la 2023/24 siempre ganó el visitante. El Atlético se impuso 0-2 en El Sadar, pero en la penúltima jornada el Osasuna asaltó el Metropolitano con un contundente 1-4, tras una actuación nefasta de los rojiblancos que perdieron la tercera plaza en favor del histórico Girona.

Baena, posible titular este sábado / Salvador Sas / EFE

La pasada campaña, el factor local fue determinante. El Atlético venció 1-0 con gol de Julián en un encuentro muy ajustado, y el Osasuna replicó con un 2-0 en casa, gracias a los cabezazos de Catena y Budimir.

El Atlético debe ganar ante su afición para aferrarse a los puestos de Champions y empezar a hacer cosquillas a los de arriba, con un ojo puesto en el exigente duelo del próximo martes en el Emirates. Por su parte, el Osasuna se mantiene en la zona media de la tabla con 10 puntos, y viajará a Madrid con la confianza alta tras su última victoria en casa ante el Getafe.