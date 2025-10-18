Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LaLiga

El Atlético, sin margen de error: necesita ganar a un Osasuna que siempre incomoda

Simeone recupera a los internacionales pero deberá reinventar su once tras el parón, ante un Osasuna crecido y un Metropolitano exigente

El guardameta argentino del Atlético de Madrid Juan Musso (c) recibe la felicitación de sus compañeros tras parar dos penaltis. El Atlético de Madrid disputó este viernes un encuentro amistoso ante el Inter de Milán en el Estadio Internacional de Bengasi. Tras los 90 minutos reglamentarios, en los que ambos equipos empataron a un gol, el conjunto de Simeone se llevó la victoria en la tanda de penaltis (4-2). EFE/Atlético de Madrid *Sólo uso editorial*

El guardameta argentino del Atlético de Madrid Juan Musso (c) recibe la felicitación de sus compañeros tras parar dos penaltis. El Atlético de Madrid disputó este viernes un encuentro amistoso ante el Inter de Milán en el Estadio Internacional de Bengasi. Tras los 90 minutos reglamentarios, en los que ambos equipos empataron a un gol, el conjunto de Simeone se llevó la victoria en la tanda de penaltis (4-2). EFE/Atlético de Madrid *Sólo uso editorial* / Atlético de Madrid / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Tras un arranque de temporada muy irregular, el Atlético regresa del parón internacional con la casi obligación de imponerse al Osasuna en el Metropolitano. Finalmente, Simeone podrá contar con todos los internacionales aunque Cardoso, lesionado, y Lenglet sancionado por la expulsión en el último partido contra el Celta, son bajas. Giménez sigue siendo duda, pero en el club quieren ser cautos ante una posible recaída.

Los parones de selecciones suelen traen rotaciones, y esta vez no será la excepción. Se espera un once con movimiento y algunas incógnitas, sobre todo en torno los internacionales argentinos Julián Alvarez, Nico González, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, recién llegados de Estados Unidos y con escaso rodaje bajo las órdenes del Cholo.

Ninguno de ellos se entrenó el jueves, lo que abre la puerta a un ataque renovado. Las opciones son múltiples gracias a la profundidad de plantilla rojiblanca. Raspadori, Griezmann y Sorloth parten como principales alternativas, mientras que Thiago Almada, ya recuperado y con minutos ante el Inter en el amistoso disputado la semana pasada en Libia, podría recuperar la titularidad. También está por ver si Baena entra de inicio.

Partido entre el Real Club Celta de Vigo y el Atlético de Madrid en el estadio Abanca Balaídos. VIGO (PONTEVEDRA), 05/10/2025.- El delantero del Atlético Julián Álvarez (d) trata de superar a Javi Rodríguez, del Celta, durante el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Atlético de Madrid han disputado este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas

Julián durante el último partido ante el Celta / Salvador Sas / EFE

Ruggeri apunta a ocupar el lateral izquierdo, aprovechando la sanción de Lenglet, lo que desplazaría a Hancko como central junto a Le Normand. Marcos Llorente completaría la defensa, y Koke y Barrios mantendrían su sitio en el centro del campo.

Una para cada uno

El historial reciente entre Atlético y el Osasuna en liga refleja máxima igualdad, con dos victorias para cada uno en las últimas dos temporadas.

En la 2023/24 siempre ganó el visitante. El Atlético se impuso 0-2 en El Sadar, pero en la penúltima jornada el Osasuna asaltó el Metropolitano con un contundente 1-4, tras una actuación nefasta de los rojiblancos que perdieron la tercera plaza en favor del histórico Girona.

VIGO (PONTEVEDRA), 05/10/2025.- El delantero del Real Club Celta de Vigo Iago Aspas (d) chuta ante Álex Baena, del Atlético, durante el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Atlético de Madrid han disputado este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas

Baena, posible titular este sábado / Salvador Sas / EFE

La pasada campaña, el factor local fue determinante. El Atlético venció 1-0 con gol de Julián en un encuentro muy ajustado, y el Osasuna replicó con un 2-0 en casa, gracias a los cabezazos de Catena y Budimir.

Noticias relacionadas y más

El Atlético debe ganar ante su afición para aferrarse a los puestos de Champions y empezar a hacer cosquillas a los de arriba, con un ojo puesto en el exigente duelo del próximo martes en el Emirates. Por su parte, el Osasuna se mantiene en la zona media de la tabla con 10 puntos, y viajará a Madrid con la confianza alta tras su última victoria en casa ante el Getafe.

TEMAS