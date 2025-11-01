En Directo
LALIGA EA SPORTS
Atlético de Madrid - Sevilla, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que se disputa en el Riyadh Air Metropolitano
David Raurell
Sigue el minuto a minuto del Atlético - Sevilla de la jornada 11 de LaLiga EA Sports en SPORT.
MIN 16
Disparo de Julián Álvarez desde la frontal que bloquea César Azpilicueta.
Los jugadores de Simeone buscan inquietar la meta de Vlachodimos a través de tiros lejanos y centros laterales, puesto que los de Almeyda están bien plantados en defensa
MIN 13
El Atlético ha dado un paso al frente después de unos primeros minutos dominados por el Sevilla.
Los andaluces han salido al encuentro presionando alto y dificultando la salida de los colchoneros desde atrás
MIN 7
¡A punto de rematar Giménez en el área pequeña!
El central uruguayo ha estado cerca de gozar de un aocasión extraordinaria para adelantar a los suyos después de una falta botada por Baena
MIN 3
¡La primera llegada del Sevilla!
El remate desde el interior del área de Isaac Romero se marcha desviado. El atacante sevillista ha podido golpear el balón, aunque estaba cayendo.
Es el primer aviso del equipo de Almeyda
MIN 1
¡Arranca el partido!
La primera posesión es para el Sevilla FC, que hoy viste con su equipación de color negro
¡Ya saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego!
Mientras tanto, el público del Metropolitano entona a capella el himno del Atlético de Madrid
Sin Barrios
Recuerden que hoy el Atlético de Madrid no podrá contar con la presencia en el césped de Pablo Barrios, que se encuentra lesionado.
Para sustituir a una de sus piezas más importantes, Simeone ha apostado por la entrada de Álex Baena en la zona de creación, alineando un XI de lo más ofensivo.
¿Funcionará la apuesta del Cholo?
Los elegidos por Almeyda
Por su parte, el Sevilla FC sale de inicio con los siguientes hombres:
Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Mendy, Sow; Juanlu Sánchez, Peque, Rubén Vargas; Isaac Romero
XI del Atlético
El Cholo Simeone apuesta por la siguiente alineación:
Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Nico González; Sorloth, Julián Álvarez
El Sevilla FC llega a Madrid con el objetivo de reencontrarse con la victoria en liga.
El equipo dirigido por Matías Almeyda acumula dos derrotas consecutivas tras la goleada endosada al Barça el pasado 5 de octubre.
Desde entonces, los sevillistas han caído ante el Mallorca (1-3) y en San Sebastián (2-1)
