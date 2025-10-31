Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Atlético de Madrid - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Sevilla de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid ya suma nueve partidos seguidos en liga sin perder

Ronald Goncalves

Atlético de Madrid y Sevilla se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber derrotado al Betis (2-0), derrotado al Osasuna (1-0), empatado con el Celta de Vigo (1-1) y derrotado al Real Madrid (5-2), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Matías Almeyda registraron una derrota ante la Real Sociedad (2-1), una derrota ante el Mallorca (3-1), una derrota ante el Barcelona (4-1) y una victoria sobre el Rayo Vallecano (1-0), de manera que están en el puesto número 11 con 13 puntos y +1 en el diferencial de goles.

De igual forma, el Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse al Levante y al Getafe en las próximas fechas de la liga, mientras que el Sevilla se topará con el Osasuna y el Espanyol.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Sevilla, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER ATLÉTICO DE MADRID - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

