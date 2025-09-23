Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber empatado con el Mallorca (1-1), vencido al Villarreal (2-0), empatado con el Deportivo Alavés (1-1) y empatado con el Elche (1-1), por lo que se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla con 6 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron un empate con el Celta de Vigo (1-1), una derrota contra el Osasuna (2-0), un empate con el Barcelona (1-1) y una derrota contra el Athletic Club (1-0), de manera que están en el puesto número 14 con 5 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que los colchoneros se presentan con una amplia ventaja, pues no pierden frente a los rayistas desde 2013. En los últimos 12 años, han sumado 14 victorias y cuatro empates frente a los de Vallecas, de manera que la historia está prominentemente de su lado de cara a la nueva disputa.

De igual forma, el Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse al Real Madrid, al Osasuna, al Betis y al Sevilla en las próximas fechas de la liga, mientras que el Rayo Vallecano se topará con el Sevilla, el Levante, el Deportivo Alavés y el Villarreal.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa este miércoles 24 de septiembre a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER ATLÉTICO DE MADRID - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.