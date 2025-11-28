Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LALIGA

Atlético de Madrid - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Oviedo de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid acumula cinco victorias seguidas en LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid acumula cinco victorias seguidas en LaLiga EA Sports / La Razón

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Atlético de Madrid y Oviedo se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber vencido al Getafe (1-0), vencido al Levante (3-1), vencido al Sevilla (3-0) y vencido al Betis (2-0), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 28 puntos y +14 en el diferencial de goles.

El papel decisivo de los Simeone en el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético

El papel decisivo de los Simeone en el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético

Por su parte, los comandados por Luis Carrión registraron un empate con el Rayo Vallecano (0-0), una derrota ante el Athletic Club (1-0), un empate con el Osasuna (0-0) y un empate con el Girona (3-3), de manera que están en el puesto número 20 con 9 puntos y -13 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Oviedo, correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 29 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL