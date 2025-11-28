LALIGA
Atlético de Madrid - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Oviedo de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid y Oviedo se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Oviedo y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber vencido al Getafe (1-0), vencido al Levante (3-1), vencido al Sevilla (3-0) y vencido al Betis (2-0), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 28 puntos y +14 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Luis Carrión registraron un empate con el Rayo Vallecano (0-0), una derrota ante el Athletic Club (1-0), un empate con el Osasuna (0-0) y un empate con el Girona (3-3), de manera que están en el puesto número 20 con 9 puntos y -13 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Atlético de Madrid y Oviedo, correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 29 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
