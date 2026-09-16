Atlético de Madrid - Osasuna: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Atlético de Madrid y Osasuna se enfrentan hoy miércoles 16 de septiembre en el Metropolitano en el partido de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Osasuna y dónde ver el partido en España.

Si bien el Atlético de Madrid sufrió una dolorosa derrota contra el Athletic Club, logró recomponerse de cara a la jornada pasada para conseguir golear a la Real Sociedad, contando con anotaciones de Grimaldo, Jonathan David y Simeone que llegaron en el último cuarto de hora para sentenciar rápida aunque tardíamente la contienda.

Estos tres puntos le han permitido a Diego Simeone desviar la mirada crítica que prensa y espectadores han tenido sobre Julián Álvarez y sobre su propio hijo, ante el que ha habido dudas respecto a su titularidad pero que, últimamente, ha logrado responder en el terreno de juego, siendo parte vital para ya sumar 10 puntos de 15 posibles en LaLiga.

Por otra parte, el Osasuna cayó ante el Espanyol en la última fecha disputada, tratándose de su segunda derrota consecutiva y marcando un giro de rendimiento drástico tras haber sumado dos victorias y un empate durante las primeras jornadas de la competición.

“Máxima autocrítica, otra vez hay errores que cometemos que no deberían aparecer porque otra vez nos hacen dos goles con demasiada facilidad y este equipo es capaz de defender mucho mejor ese tipo de acciones y lo va a hacer”, lamentó Luis Miguel Ramis, director técnico de los rojillos.

"Es una cuestión de insistir, no ceder, ellos [los jugadores] creen, nosotros también y nuestra afición nos va a acompañar, ya lo hemos visto que es una auténtica locura, así que levantar la cabeza, resetear bien e irnos el miércoles al Metropolitano a hacer las cosas por momentos mejor a como las estamos haciendo estas dos últimas jornadas”, declaró.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy miércoles 16 de septiembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.