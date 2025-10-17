Atlético de Madrid - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Osasuna se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber empatado con el Celta de Vigo (1-1), vencido al Real Madrid (5-2), vencido al Rayo Vallecano (3-2) y empatado con el Mallorca (1-1), por lo que se ubica en el quinto lugar de la tabla con 13 puntos y +5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron una derrota contra la Real Sociedad (2-0), una victoria frente al Getafe (2-1), una derrota contra el Betis (2-0) y un empate con el Elche (1-1), de manera que están en el puesto número 12 con 10 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que los colchoneros se presentan con una amplia ventaja, pues acumulan 12 victorias en sus últimos 14 disputas contra los rojillos. Sin embargo, estos últimos sumaron sus conquistas en los más recientes tres partidos, por lo que la contienda puede estar más pareja de lo que parece.

De igual forma, el Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse al Betis, al Sevilla, al Levante y al Getafe en las próximas fechas de la liga, mientras que el Osasuna se topará con el Celta de Vigo, el Oviedo, el Sevilla y la Real Sociedad.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 18 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER ATLÉTICO DE MADRID - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.