Atlético de Madrid - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Mallorca se enfrentan este domingo 25 de enero en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber vencido al Deportivo Alavés (1-0), empatado con la Real Sociedad (1-1), vencido al Girona (3-0) y vencido al Valencia (2-1), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 41 puntos y +18 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron una victoria sobre el Athletic Club (3-2), una derrota frente al Rayo Vallecano (2-1), una derrota frente al Girona (2-1) y un empate con el Valencia (1-1), de manera que están en el puesto número 15 con 21 puntos y -6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Mallorca, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 25 de enero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.