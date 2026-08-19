Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Al Ahly GamperFlickDónde ver GamperAtlético - MálagaAlineación Barcelona GamperRakiticPredicción Opta campeón LaLigaBarcelona - Al Ahly horarioEbrimaJulián ÁlvarezIrregularidades Manchester CityDelantero BarçaMercado FichajesGamperLamine YamalReal Madrid TVTopuriaRodri LamineDjokovicArgentino en EspañaMiguel IndurainProfesor RodriFichajes BarçaFichajes Real MadridGTA VIOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Atlético de Madrid - Málaga, en directo: sigue el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Atleti y el Málaga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano

Así está el ambiente en el Metropolitano horas antes del inicio liguero del Atlético

Así está el ambiente en el Metropolitano horas antes del inicio liguero del Atlético

Así está el ambiente en el Metropolitano horas antes del inicio liguero del Atlético / @carrusel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Turu

El Atlético de Madrid recibe al Málaga en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Madrid se lanza a por la joya del Racing
  2. Edu Aguirre arremete contra el Barça tras su último movimiento: 'Es innecesario
  3. Descartan la salida de Gavi al Manchester United
  4. Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça
  5. La presentación de Rodri, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje estrella del Barça
  6. Maria Majó, vecina de Lamine Yamal en Rocafonda: 'Uno de los hijos del tío Abdul iba a buscarle los viernes y lo llevaba a casa de la abuela. Salía a jugar a fútbol a la pista con los niños marroquíes del barrio
  7. Flick elige a los capitanes provisionales y se pronuncia sobre la polémica con De Jong
  8. Barcelona - Al Ahly: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV, online y en directo

Las surrealistas espinilleras de Marcos Llorente sacuden su debut en Liga

Las surrealistas espinilleras de Marcos Llorente sacuden su debut en Liga

Atlético de Madrid - Málaga, en directo: sigue el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el debut en LaLiga 2026/27 por TV y en directo

¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el debut en LaLiga 2026/27 por TV y en directo

Claudio apunta a tener disponibles a todos sus futbolistas

Dos hermanos de Burriana conquistan el Mundial de obstáculos con una plata y un bronce

Dos hermanos de Burriana conquistan el Mundial de obstáculos con una plata y un bronce

Rayo Vallecano - Deportivo Alavés: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Rayo Vallecano - Deportivo Alavés: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Quique Sánchez Flores: "El mercado debe acabar cuando empieza LaLiga"

Así está el ambiente en el Metropolitano horas antes del inicio liguero del Atlético