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LALIGA EA SPORTS
Atlético de Madrid - Málaga, en directo: sigue el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Atleti y el Málaga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano
Xavi Turu
El Atlético de Madrid recibe al Málaga en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.
¡Descanso!
Sin tiempo para más en el Metropolitano con un partido que se enredó y se animó en el añadido. Poco más en estos primeros cuarenta y cinco minutos, con todo abierto para el segundo acto.
¡Ahora volvemos!
MIN. 45+4', ATM 0-0 MGA
¡¡Doble ocasión para el Málaga!! Dos disparos consecutivos, el primero de Chupe y el segundo de Dotor, que obligó a lucirse y de qué manera a Oblak. La jugada posteriormente quedó anulada por fuera de juego, pero ojo que el Málaga está siendo descarado cuando llega al área rival.
MIN. 45, ATM 0-0 MGA
Se jugarán 4 minutos más en el Metropolitano.
MIN. 45, ATM 0-0 MGA
Koke buscó un centro a la espalda de la defensa visitante; salió el guardameta del Málaga para hacerse con la pelota y le pegó un golpetazo a Rafa Garrido, que tiene que ser atendido, pero podrá seguir sin más problemas.
MIN. 40, ATM 0-0 MGA
A la contra el Atlético con un balón para Lookman, que buscó a Arnau, pero despejó el central del conjunto andaluz.
MIN. 39, ATM 0-0 MGA
Contraataque prometedor de los visitantes y amarilla para Domínguez, que cortó claramente la jugada ofensiva del Málaga.
MIN. 37, ATM 0-0 MGA
Presión alta de los del Cholo y les sigue costando salir con el esférico controlado desde atrás al equipo de Juan Francisco Funes.
MIN. 34, ATM 0-0 MGA
Ocasión del Málaga con un disparo de Joaquín que le pegó con la zurda demasiado cruzado. Finalmente, el colegiado anuló la jugada por falta previa del mismo delantero blanquiazul.
MIN. 30, ATM 0-0 MGA
Vuelve a rodar el esférico sobre el terreno de juego.
MIN. 29, ATM 0-0 MGA
Pausa para la hidratación en el Metropolitano.
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