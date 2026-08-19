Atlético de Madrid - Málaga, en directo: sigue el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

MIN. 45+4', ATM 0-0 MGA

¡¡Doble ocasión para el Málaga!! Dos disparos consecutivos, el primero de Chupe y el segundo de Dotor, que obligó a lucirse y de qué manera a Oblak. La jugada posteriormente quedó anulada por fuera de juego, pero ojo que el Málaga está siendo descarado cuando llega al área rival.