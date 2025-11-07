Atlético de Madrid - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Levante se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Levante y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber derrotado al Sevilla (3-0), derrotado al Betis (2-0), derrotado al Osasuna (1-0) y empatado con el Celta de Vigo (1-1), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 22 puntos y +11 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Julián Calero registraron una derrota ante el Celta de Vigo (2-1), un empate con el Mallorca (1-1), una derrota ante el Rayo Vallecano (3-0) y una derrota ante el Real Madrid (4-1), de manera que están en el puesto número 16 con 9 puntos y -5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Levante, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 8 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Levante se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.