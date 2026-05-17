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Atlético de Madrid - Girona, en directo: sigue el partido de la 37 jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Atlético y el Girona en el Metropolitano
Atlético de Madrid y Girona se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano para la jornada 37 de LaLiga EA Sports, partido clave en las aspiraciones del cuadro 'gironí' de mantenerse en Primera División.
ATM - GIR | MIN X (0-0)
Lo probó Bryan Gil desde fuera del área tras un repele de la defensa amarilla al disparo del Àlex Baena. Tuvo la primera clara el Girona
ATM - GIR | MIN 3 (0-0)
Buen balón a la espalda de Pubill que ha llegado bien Joel Roca. Lllegó finalmente el defensor español tras la carrera y arrolló al lateral del Girona dentro del área. Pidió penalti Míchel.
ATM - GIR | MIN 2 (0-0)
Empezó con la posesión el Atlético. El equipo del Cholo aprieta arriba
ATM - GIR | MIN 1
¡Arranca el partido!
Homenaje a Griezmann
Este será el último partido de Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid en el Ryad Air Metropolitano. El club le ha preparado diferentes actos de homenaje, fuera y dentro del estadio. Los jugadores llevarán una camiseta con la inscripción 'Goleador de leyenda'.
El once del Atlético
Este es el once del Atlético de Madrid, en el homenaje a Griezmann:
El once del Girona
Esta es la alineación del Girona para el partido en el Metropolitano:
Delfí Geli: "Desde el club tenemos que acompañar a los jugadores. Tenemos que darles la tranquilidad y la confianza de que son jugadores de calidad, que tenemos un buen equipo y que podemos conseguir la permanencia en Primera División"
Delfí Geli, presidente del Girona, sobre Míchel: "Ahora hay muchas cosas en juego como para pensar en eso. El lunes pensaremos en el próximo partido y es lo que quiere el míster y lo que queremos todos"
Habla Mateu Alemany en la previa del partido. "No hemos hablado con ningún club por Julián Álvarez. Y nuestra intención es no hacerlo".
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