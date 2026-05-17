Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jornada unificada LaLigaDónde ver MultiLigaSevilla - Real MadridÁlex MárquezMotoGPCiclistasÁlex Márquez accidenteGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaSinner - RuudZegama 2026Barcelona BetisBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesJornada unificadaCalculadora descensoDieta LewandowskiFitnessAlbert BecklesImpuesto de sucesionesRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioRécord BarçaSwatch BarcelonaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Atlético de Madrid - Girona, en directo: sigue el partido de la 37 jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Atlético y el Girona en el Metropolitano

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (i) calienta antes del encuentro de la jornada 37 de LaLiga ante el Girona FC, este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (i) calienta antes del encuentro de la jornada 37 de LaLiga ante el Girona FC, este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid / MARISCAL / EFE

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Atlético de Madrid y Girona se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano para la jornada 37 de LaLiga EA Sports, partido clave en las aspiraciones del cuadro 'gironí' de mantenerse en Primera División.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL