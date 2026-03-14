Atlético de Madrid - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan hoy sábado 14 de marzo en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Getafe y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los locales llegarán tras celebrar una reciente victoria en casa ante el Tottenham en los octavos de final de la Champions League, a quienes golearon de cara a poner un pie en la próxima instancia de la competición.

En liga, consecuentemente, suma una racha de tres victorias consecutivas, la cual llega justo después de dos derrotas al hilo que le han impedido acercarse más al Real Madrid, el segundo lugar de la tabla. Aun así, la permanencia de los de Diego Simeone en puestos de Champions es constante, e incluso lograron arrebatarle el podio al Villarreal gracias al diferencial de anotaciones.

Semejantemente, el Getafe de José Bordalás ha logrado imponerse en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ligueros que ha disputado recientemente, alzándose hasta el noveno lugar de la tabla para desmarcarse definitivamente de la zona de descenso y, quizá, aspirar a la Conference League.

Sin embargo, los azulones tienen un desafortunado historial contra los colchoneros, quienes les han vencido en cinco de las últimas seis ocasiones en las que se han enfrentado en el terreno de juego. Además, llegan con más bajas que el combinado rojiblanco, por lo que su visita al Metropolitano será muy dura.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Getafe, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 14 de marzo a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Getafe se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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