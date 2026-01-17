Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este domingo 18 de enero en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber empatado con la Real Sociedad (1-1), derrotado al Girona (3-0), derrotado al Valencia (2-1) y perdido ante el Athletic Club (1-0), por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 38 puntos y +17 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Eduardo Coudet registraron una derrota contra el Villarreal (3-1), un empate con el Oviedo (1-1), una derrota contra el Osasuna (3-0) y una derrota contra el Real Madrid (2-1), de manera que están en el puesto número 16 con 19 puntos y -8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 18 de enero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.