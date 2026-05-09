Atlético de Madrid - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Celta de Vigo se enfrentan hoy sábado 9 de mayo en el Metropolitano en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Diego Simeone se vuelven a presentar en el torneo local luego de su dura derrota frente al Arsenal en las semifinales de la Champions League, lo que ha dejado nuevamente al proyecto del entrenador argentino fuera de la contienda por el único campeonato principal que se le ha eludido desde su primera temporada en el banquillo.

En LaLiga, los colchoneros tienen la clasificación a la contienda europea de la próxima campaña prácticamente asegurada, por lo que es ampliamente probable que cierren la temporada con un alto índice de rotación de la plantilla titular con el objetivo de dar descansos a aquellos jugadores más fatigados y dar minutos de juego a quienes han visto poco tiempo en el terreno de juego.

Contrariamente, los celtistas aún tienen en juego su aparición en la venidera Conference League, ya que se encuentran ubicados en el sexto puesto de la clasificación con tres puntos más que el Getafe, sus perseguidores directos.

Sin embargo, una derrota inoportuna de la mano de una conquista azulona puede dejar fuera de la contienda al combinado de Claudio Giráldez, el cual tiene toda su atención vertida sobre la campaña local al ya haber sido eliminados de la Europa League y, por lo tanto, luchará hasta el último segundo para asegurar cualquier punto posible.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 9 de mayo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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