LALIGA

Atlético de Madrid - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Betis de LaLiga EA Sports

El Betis se encuentra actualmente en el puesto de Europa League

El Betis se encuentra actualmente en el puesto de Europa League / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Atlético de Madrid y Betis se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber empatado con el Levante (0-0), derrotado al Mallorca (3-0), derrotado al Deportivo Alavés (1-0) y empatado con la Real Sociedad (1-1), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 45 puntos y +21 en el diferencial de goles.

La fórmula de Simeone para acercarse a ganar títulos

La fórmula de Simeone para acercarse a ganar títulos

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria frente al Valencia (2-1), una derrota ante el Deportivo Alavés (2-1), una victoria frente al Villarreal (2-0) y un empate con el Oviedo (1-1), de manera que están en el puesto número 5 con 35 puntos y +8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Betis, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

