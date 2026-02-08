LALIGA
Atlético de Madrid - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Betis de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid y Betis se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Betis y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará a la disputa luego de haber empatado con el Levante (0-0), derrotado al Mallorca (3-0), derrotado al Deportivo Alavés (1-0) y empatado con la Real Sociedad (1-1), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 45 puntos y +21 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria frente al Valencia (2-1), una derrota ante el Deportivo Alavés (2-1), una victoria frente al Villarreal (2-0) y un empate con el Oviedo (1-1), de manera que están en el puesto número 5 con 35 puntos y +8 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - BETIS DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Atlético de Madrid y Betis, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 18:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - BETIS DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
