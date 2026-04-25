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Atlético de Madrid - Athletic, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club
Albert Miranda
La jornada del sábado en la fecha 32 de LaLiga EA Sports acaba con el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid - Athletic Club | 0-0 4'
¡QUÉ GRAN ACCIÓN DEFENSIVA DE VIVIAN! Baena ya encaraba a Unai Simón, pero llegó el central para desbaratar la jugada.
Atlético de Madrid - Athletic Club | 0-0 3'
¡PARADÓN DE OBLAAAAAK!
Atlético de Madrid - Athletic Club | 0-0 3'
¡La que ha tenidoooo el Athletiiiic!
Atlético de Madrid - Athletic Club | 0-0 1'
¡Arraaancaaa el partidooo en el Metropolitaaaanooo!
Atlético de Madrid - Athletic Club
Por otro lado, el Athletic viene de ganar a Osasuna en casa. Triunfo muy importante que les da aire para este tramo final de liga. Se sitúan a 41 puntos a 7 puntos del descenso. El conjunto vasco tiene un ojo mirando el descenso y el otro mirando para europa. De aquí, están a tres puntos.
Atlético de Madrid - Athletic Club
¡Ya han salido los jugadores al terreno de juego!
Atlético de Madrid - Athletic Club
El Atlético de Madrid viene de perder sus últimos cuatro partidos de liga. No gana desde el 14 de marzo ante el Getafe con aquel golazo de Nahuel Molina. Entre los cuartos de Champions League y la final de Copa del Rey, los del Cholo Simeone se "han olvidado" del campeonato doméstico. Veremos que sucede hoy teniendo en cuenta que el miércoles tienen la ida de las semifinales de Champions contra el Arsenal.
Atlético de Madrid - Athletic Club
¡Este es el once inicial del Atlético de Madrid para enfrentarse al Athletic Club!
Atlético de Madrid - Athletic Club
¡Este es el once inicial del Athletic Club para enfrentarse al Atlético!
Atlético de Madrid - Athletic Club
¡Muuuuy bueeeenaas tardeeeessss! Bienvenidos a la narración del partido entre el Atlético y el Athletic Club. Uno de los mejores encuentros de esta liga entre dos de los conjuntos más históricos de nuestra liga. En menos de 20 min arranca el choque. ¡Empezaaamoooos!
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