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Atlético de Madrid - Athletic, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy

Sigue en directo el partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club

Atlético de Madrid y Athletic se ven las caras en el Metropolitano

Atlético de Madrid y Athletic se ven las caras en el Metropolitano / EFE

Albert Miranda

La jornada del sábado en la fecha 32 de LaLiga EA Sports acaba con el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

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