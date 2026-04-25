Atlético de Madrid - Athletic, en directo: sigue el partido de LaLiga, en vivo hoy

Atlético de Madrid - Athletic Club

El Atlético de Madrid viene de perder sus últimos cuatro partidos de liga. No gana desde el 14 de marzo ante el Getafe con aquel golazo de Nahuel Molina. Entre los cuartos de Champions League y la final de Copa del Rey, los del Cholo Simeone se "han olvidado" del campeonato doméstico. Veremos que sucede hoy teniendo en cuenta que el miércoles tienen la ida de las semifinales de Champions contra el Arsenal.