Atlético de Madrid - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentan hoy sábado 25 de abril en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En este sentido, pese a que los colchoneros vienen de caer frente al Elche y el Sevilla de manera consecutiva, su presencia en puestos de Champions League se mantiene cómodamente, separados por ocho puntos respecto al Betis que, dadas las pocas fechas que restan, parece que no se revertirán antes de que culmine la temporada.

Los de Diego Simeone están concentrados en Champions League, donde disputarán las semifinales frente al Arsenal en cuestión de días, por lo que la rotación de la plantilla está en su máximo con el objetivo de que los titulares descansen, eviten posibles lesiones y estén concentrados física y mentalmente para continuar luchando por el único título importante que se ha escapado al argentino.

Por otra parte, el combinado dirigido por Ernesto Valverde sigue con las complicaciones ante el objetivo de conseguir clasificar a un torneo continental para la próxima temporada, ya que se encuentran en el noveno lugar de la tabla. Si bien solo tres puntos lo separan del Getafe, quien detenta el escaño de Conference League, los leones no han conseguido estabilizar su presencia en la parte alta de la tabla.

Al analizar sus historiales directos, ambos cuentan con cinco victorias a lo largo de sus últimos 10 enfrentamientos, la más reciente a nombre de los leones, pero el diferencial estará en el rendimiento de los locales ya que, con tres derrotas consecutivas en casa por parte de LaLiga, el Atlético se muestra vulnerable y el Athletic podría capitalizar esa debilidad.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 25 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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